Martino: "El BCRA tiene las herramientas, pero si todos van a comprar dólares se hace difícil"

El CEO del Banco HSBC, Gabriel Martino, sostuvo hoy que “el Banco Central (BCRA) tiene muchas más herramientas” de las que tenía antes, pero no pudo descartar el riesgo de una crisis cambiaria, “si todos los argentinos deciden ir a comprar dólares”.

“Las herramientas que tiene hoy el Banco Central son mucho mayores de las que tenía el año pasado”, aseguró Martino. En ese sentido enumeró que “existen dólares que tiene el Tesoro por el acuerdo con el Fondo Internacional (FMI ), que puede vender para satisfacer necesidades que tiene de pesos. En lo que respecta a la agricultura, la cosecha va a dar mayor cantidad de dólares. Y se suma que se espera que el país en 2019 tener superávit comercial”.

Sin embargo, al ser consultado esta mañana en diálogo con radio La Red sobre el riesgo de una crisis cambiaria, el CEO del HSBC consideró que “si los todos los argentinos quieren salir a comprar dólares, siempre va a ser un problema”.

Al opinar sobre lainflacion actual, el banquero dijo en ese sentido que “ va a costar un tiempo bastante grande bajarla porque hay un problema estructural. Primero porque teníamos cuatro o cinco puntos de déficit con tema tarifas y hay que traspasarlo del sector público al privado salvo lo que sea tarifa social; y también está la costumbre de los argentinos de pensar en dólares porque no tenemos moneda”.

“Argentina tiene que apuntar a pensar en pesos, y no se va a lograr de un día para otro”, dijo.

Al ser consultado en términos de tiempo cuánto va a durar un marco inflacionario alto, dijo: “es muy difícil determinar cuánto tiempo. Me parece que está bueno sentarnos a discutir problemas estructurales, por ejemplo el de las tarifas que no se pueden susbsidiar en clase media y media alta porque el Estado no las puede pagar, también el déficit fiscal que se financió con emisión monetaria. Todo eso genera inflación. Y también porque los argentinos, por los problemas del pasado, pensamos en dólares”.

“Hubo períodos en 2017 y 2018 que la gente se pesificó un poco, incluso en el período de Néstor Kirchner. Es cuestión de tener políticas a mediano y largo plazo coherentes”, dijo.

Acerca de la reactivación, dijo: “hay dos cosas para tener en cuenta. Las tasas tienen que ser positivas sino jamás la gente va a pensar en ahorrar algo en pesos; segundo, el sistema financiero está dividido en dos, con el 70% en pesos y el 30% en dólares, o dos tercios en pesos y uno en dólares. Los dos tercios en pesos por su puesto que las tasas son prohibitivas y ninguno va a tomar tasas para consumo o inversión al 60 o 70%. Cuando vamos a las tasas en dólares, que es materia prima para focalizar exportación, diría que las tasas son bastantes competitivas, que por supuesto no son como en primer mundo pero no son desesperadamente altas. Eso me parece que puede ayudar un poquitito a una parte de la economía, y la otra hay que esperar que se estabilice la inflación para que la tasa baje, porque lo peor que nos puede pasar es que bajemos las tasas y generemos más inflación”.

Desde Singapur, donde se encuentra junto a la comitiva que acompañó al presidente Mauricio Macri por su gira por Asia, Martino dijo que “Argentina necesita salir a vender, sobre todo en mercados como el asiático”.

“Un ejemplo es India, que es un país muy similar geográficamente a la Argentina, y que tiene 1450 millones de habitantes con 150 millones de clase media. Con India nos podemos complementar muy bien con acuerdos. Vietnam lo mismo, es una economía pujante que viene de hace años de tener u$s 250 per cápita de promedio y hoy está diez veces más eso”, dijo.

“Me parece que tenemos que tener como política de Estado salir al mundo, vender, escuchar a empresarios, observar la visión geopolítica que tienen sobre todo en India. Hay que salir con la valijita a integrarse y vender al mundo”, sostuvo.