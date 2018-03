Martiniano Molina y su confusión con el Pozo de Quilmes: "Escuché mal"

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, pidió hoy "diculpas" por el error que cometió ayer cuando en una entrevista radial se le consultó sobre el ex centro clandestino de detención conocido como 'El Pozo de Quilmes' a lo que él respondió sobre los planes de bacheo en la ciudad del sur bonaerense.

"Escucho mal, por eso respondo mal", señaló Molina e insistió que "la mala respuesta tiene que ver con haber escuchado mal".

En diálogo con TN, Molina respondió a la pregunta que quedó pendiente ayer y que desató la polémica al asegurar que "'El Pozo' tiene que ser un museo".

"Yo le pedí al conductor que me repita la pregunta porque no entendí. Yo me había quedado con lo del pozo, y en Quilmes hubo varios barrios en los que le festejaban los cumpleaños a los pozos, porque es tremendo cómo ha quedado nuestra ciudad, entonces yo hablé de eso", explicó.