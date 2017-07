Martínez Burzaco: "El Gobierno tiene cómo evitar un dólar sobre $ 18 hasta las PASO"

El dólar trepó hoy 24 centavos y quedó a tan solo 10 centavos de los $ 18, impulsado por una fuerte demanda de los inversores que buscan refugio de cara a las elecciones legislativas de este año.

En diálogo con Cronista.com, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, sostuvo que el Gobierno saldrá a controlar la suba del billete para que "no se escape de un rango entre $ 17,75 y $ 18".

- ¿Hay que esperar que siga subiendo el dólar?

- Al menos hasta las elecciones puede haber mayor volatilidad, pero desde el Gobierno tienen todas las herramientas para que no se escape de un rango entre $ 17,75 y $ 18. Intervendrá con alguna política para que no haya una corrida mayor, pero mientras que esto no se vaya a la inflación, creo que el Gobierno no se siente tan incómodo con la suba.

- ¿Por qué se da la suba?

- El movimiento del dólar va a depender del resultado de las PASO y de la expectativa que hay. Pero, además de las elecciones, el dólar en el mundo contra las monedas más importantes de los países desarrollados está en el nivel más bajo en 12 meses. En términos reales acá el dólar está muy atrasado. El año pasado tuvimos una inflación de casi 40% que deterioró el salto que había pegado tras la apertura del cepo cambiario. Eso sumado a las elecciones dio el salto perfecto como para acomodar el dólar en términos reales.

- ¿A cuánto lo ves para fin de año?

Cuando uno mira los futuros que se están operando en el Rófex se ve en $ 19. Para fin de año habría que pensar en un escalón un poco más alto de lo que pensábamos dos meses atrás. En estos meses que quedan, de no mediar un salto muy importante como un triunfo contundente de Cristina en las elecciones, va a acompañar la inflación. Podríamos ver un 6% o 7% de suba adicional a fin de año.

- ¿Tras la suba de estos días empieza a ser más negocio el dólar que otros instrumentos financieros como las Letras?

En el primer semestre estaba muy claro que había que invertir en tasa fija en pesos porque el dólar estaba deprimido. Ahora está un poco más discutida la cuestión, pero de todas formas no llegaría a un reacomodamiento total de la cartera al dólar. Sí buscaría un poco de cobertura con el Bonar 2024, pero seguiría invirtiendo en tasa de Lebac porque es alta para los rendimientos que ofrece.

- ¿Cómo repercute en el mundo de la renta variable?

Vamos a ver qué pasa con los balances, que van a ser clave para la recuperación. Las PASO van a dar oportunidades para invertir en renta variable de corto plazo.