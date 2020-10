Martín Redrado: "En el corto plazo veo un riesgo cambiario notable"

Martín Redrado, economista y ex presidente del BCRA, volvió a criticar la falta de un plan económico por parte del Gobierno, al tiempo que compartió su visión de cara al futuro de la Argentina.

"En el corto plazo veo un riesgo cambiario notable, todas las medidas que se han tomado son pasitos de bebé cuando en realidad se necesita tener la determinación de un atleta para poder marcar el sentido del rumbo", sintetizó Redrado.

Si bien cuestionó la ausencia de un plan en materia económica, el ex titular del Banco Central advirtió que la inminente negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "traerá una oportunidad" para establecer una nueva agenda y, de esta forma, terminar con la incertidumbre.

En diálogo con Animales Sueltos, el economista sentenció: "En este momento no hay plan. Pero hay una oportunidad para que haya un programa, un sendero o una agenda económica. Ahora hay que negociar con el Fondo, y si le vas a pedir plata fresca hay que explicar qué se va a hacer con ese dinero".

"El Gobierno deberá decidir si se sigue con un programa que va postergando los problemas y se fija metas en lo presupuestario o si elige implementar un programa de estabilización en el cual se fije cómo manejar las principales variables económicas", sostuvo el último martes.

Y en la misma línea señaló: "Después de la reestructuración de la deuda y la pandemia hay una oportunidad de generar un equipo que trabaje de forma coordinada, con alguien que mande y cumpla el rol de responsable de cada medida".

En lo que respecta a las nuevas reglamentaciones al dólar, el economista señaló: "El mercado del dólar informal o blue es bastante pequeño. Pero esa aparición de distintos tipos de dólares está mostrando que no hay oferta, que al no haber confianza no hay ningún exportador que te venda el dólar a $ 80, no hay ningún financiero que quiera venir a poner dólares a $ 150. Aún con las últimas medidas que tomó el Banco Central, hay una gran incertidumbre sobre el plan que se va a tomar", aseveró.

Al ser consultado sobre las posibilidades de volver a ocupar un cargo público, Redrado lanzó: "Yo creo que se puede colaborar con la Argentina de muchas maneras. Mencionaste el libro que escribí, también ayudo a empresas a defenderse, a poder invertir, uno puede colaborar de muchas maneras para que al país le vaya bien".

En ese sentido desmintió rumores y descartó volver a formar parte de algún equipo económico convocado por el Gobierno. "No me llamaron y tampoco estoy interesado", respondió.

Interrogado acerca de las empresas empresas que decidieron irse del país, el ex presidente del Banco Central indicó que lo más alarmante es que no hay incentivos para quedarse.

"Esta crisis tiene características únicas. En algunos sectores se ven expresiones de gente que se quiere ir, pero sin dudas lo que no estamos viendo son incentivos a quedarse, incentivos para que las empresas que están generen más inversión o más empleo. Y eso pasa porque no hay no equipo, ni plan, ni rumbo, aunque ahora haya una oportunidad para hacerlo tras la negociación con el FMI", enfatizó.