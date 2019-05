Martín Lousteau: "Yo no estoy en Cambiemos"

En medio de los rumores sobre los supuestos ofrecimientos por parte del presidente Mauricio Macri para que Martín Lousteau lo acompañe en la fórmula presidencial de cara a las elecciones de este año, el diputado desmintió ese ofrecimiento y aclaro que no forma parte de Cambiemos.

"Yo no estoy en Cambiemos, pedí muchas veces internas, y me dijeron que no", dijo en una entrevista en Radio Mitre.

"Si Cambiemos es Argentina, nosotros somos Uruguay. Tenemos fronteras, pero somos distintos", comparó el economista. "Yo voy a estar siempre para colaborar. Pero, tengo visión distinta con ellos", remarcó el ex ministro de Economía.

En otro tramo de la entrevista con Jorge Lanata, Lousteau se encargó de mencionar que no recibió "ningún ofrecimiento del Gobierno". Y que, si eso hubiera ocurrido y él no tuviera intenciones de aceptar, "no lo contaría".

Durante la entrevista, el diputado por la Capital Federal también se refirió al Peronismo Federal y sobre la posible candidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna como presidente. "Cómo está uno por encima de la grieta sin hablar con los demás" se preguntó, para luego considerar que "tiene que haber una coalición superadora de Cambiemos, con el peronismo".

Es por ello que Lousteau anticipó que él "no sería candidato en ningún lugar que no se abra, que tenga un diagnóstico más profundo e implique más gente".