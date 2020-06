Martín Lousteau: “Kicillof está asustado”

El senador Martín Lousteau opinó sobre la sesión del Senado, el anuncio de la extensión del aislamiento y el futuro de la Argentina. “Hubo una señal muy concreta de toda la oposición, no solo de Juntos por el Cambio. Se sumó el interbloque de Romero, de que hay ciertos modos que está utilizando el kirchnerismo que no pueden funcionar más“, remarcó Martín Lousteau, quien consideró que hubo un “aprovechamiento del marco de las sesiones virtuales para sancionar cosas que ellos pretenden y a nosotros no nos parecen bien para el país”.

El senador consideró que el accionar fue “una señal al kirchnerismo, que pensaba que tenía dos tercios para hacer cualquier cosa”.

Sobre la cuarentena, Lousteau se refirió al anuncio que realizaron en forma conjunta los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación. “El tono de la conferencia, salvo por lo de Axel Kicillof, fue mucho mejor. El Presidente empatizó mucho más con la angustia”, indicó el senador.

“Se empezó a revelar algo que ya discutimos, que es que hay algunas características de nuestra estructura socio económica que son distintas de las de países donde el virus pasó antes", señaló Losteau. Y agregó: "Nosotros tenemos un nivel de vulnerabilidad mucho más grande, pero además tenemos una gran heterogeneidad en la distribución demográfica”.

“Los funcionarios tenemos que hacer un esfuerzo permanente por conectar con el que tiene el ingreso en riesgo o le desapareció”, remarcó el legislador.

Qué le pasa a Kicillof

La pregunta la planteó el periodista Jorge Lanata. Lousteau respondió rápidamente asegurando: "Es muy difícil entender". "Es su personalidad, siempre ha sido así desde la universidad por lo que me cuentan quienes fueron sus compañeros. Ahora tiene una preocupación muy grande, por no decir que por ahí está asustado".

"En una conferencia con el Presidente no se puede hablar más que el presidente”, señaló.

Lousteau concluyó manifestando que “no coincido con sus visiones en la gran mayoría de los casos. Pero valoro dos cosas, primero que el sector público es difícil. Lo segundo, que siempre me pareció el más hábil para instalarse como heredero de Cristina“.