Martín Guzmán: "No va a haber devaluación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este viernes que "no va a haber devaluación", y aseguró que "va a continuar la depreciación del peso ante el dólar por la inflación, como hasta ahora". El funcionario a su vez reconoció que la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas generan problemas en la economía, por lo que están trabajando en estabilizar la situación. Sin embargo, aclaró que el mercado financiero del CCL es muy chico y el tipo de cambio resultante se mueve muy rápido con pocas transacciones.

En un extenso diálogo con la emisora Radio con Vos, el titular del Palacio de Hacienda buscó dirimir las versiones que advierten que el Gobierno tendrá que devaluar su moneda antes de fin de año. Y en ese sentido enfatizó: "Tenemos las condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria y no hacer una devaluación".

"No voy a meterme en las especulaciones que salen en los diarios. El Presidente (Alberto Fernández) marca la línea y nos abocamos a estabilizar la economía. Hora a hora se trabaja para estabilizar la economía y ponerla en el sendero de la producción -remarcó-. La economía real está mostrando signos de recuperación. Hoy tenemos una dinámica de recuperación heterogénea y tenue. Los sectores que requieren menos acercamiento social están creciendo".

Brecha cambiaria

Si bien el ministro reconoció que en la actualidad "tenemos una brecha cambiaria muy elevada", aclaró que "también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay u$s 41.000 millones de reserva. Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo".

"Vamos a continuar con ritmo de apreciación del peso frente al dólar, reduciendo la inflación. Tenemos valores para los tipos de cambio paralelos que están lejos de representar la capacidad de nuestro país de generar ingresos de dólares", comentó Guzmán, al tiempo que señaló que "Argentina es un país de ingresos medios. Hay problemas fundamentales de la economía, pero hay una amplificación de las expectativas. Hay una caída de actividad económica generada por la pandemia que nos hizo recurrir a la emisión para cuidar el trabajo y la gente".

Dólar

"En el mercado blue hay fuerzas que hoy no están presentes por la pandemia, como los turistas. Pero tomamos medidas restrictivas para manejar el dólar oficial para darle el rumbo que queremos a la economía -apuntó el funcionario-. En el mercado de CCL venía pasando que en los cuatro años que precedieron a este gobierno hubo un proceso de entrada de capitales especulativos, se metieron en pesos, y empezaron a salir entre 2018 y 1019, pero hubo una parte que quedó atrapada y busca salir, y eso ha ido goteando a través del CCL".

Y en esa línea completó: "Esos son capitales que nunca tuvieron interés en la economía argentina. No puedo dar un número preciso, sería imprudente. Para ellos hacemos una subasta de bonos en dólares que se puede integrar con bonos en pesos. Pero la brecha tiene que ver con actores que quieren salir de su posición en pesos con poco volumen. No tiene que ver con la economía real".

Plan económico

Consultado sobre si el Gobierno tiene un plan económico a largo plazo, el ministro, convencido afirmó: "Todo se planea, todo se programa, absolutamente todo. Hubo un momento que el Presidente mismo dijo esto, pero pensando en lo que se llama plan en Argentina es: o algo muy rígido que quiere incluir proyecciones a cinco años en un contexto de inestabilidad -y nunca funcionan- o la otra cosa que se llama plan, (que) no son planes sino definiciones de régimen cambiario".

"Plan de Convertibilidad, Plan Austral, Plan Primavera, esos no son planes económicos. Nosotros planeamos todo", manifestó, al tiempo que agregó: "Ahora administramos la pandemia y hacia 2021 definimos los pilares del plan, con el presupuesto".

Según sus declaraciones, para el próximo año tienen un programa fiscal financiero y uno monetario. "Vamos a tener noticias positivas en las próximas semanas, es posible que haya más financiamiento de la deuda pública. Además, vamos a anunciar un programa fiscal plurianual. Para llegar a déficit cero va a llevar varios años", adelantó.

Y en paralelo aclaró: "Esta vez estamos trabajando de manera muy seria y constructiva. Lo más importante del programa con el Fondo será enviado al Congreso de la Nación, porque es una política de Estado y es lo que la Argentina necesita".

Vida personal

Sobre sus ganas de volver a vivir en el exterior, Guzmán descartó toda posibilidad de mudanza: "A nivel personal no hay lugar que disfrute más en el mundo que la Argentina. Cada vez que llegaba a este país, cuando vivía en Estados Unidos, tenía una sensación tan linda… Y ahora tenemos un ambiente que llama a la responsabilidad", indicó.

Y, antes de cerrar la entrevista, concluyó: "Más allá de la situación compleja que hoy se vive tenemos instrumentos para manejar la política cambiaria. En eso que haya claridad. Vamos a estar firmes en lo que estamos haciendo. Que lo financiero no contagie a lo real. Vamos a avanzar en el rumbo de poner a la Argentina de pie."