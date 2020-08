Mario Pergolini, duro con los legisladores que votaron la ley de teletrabajo: son "imbéciles"

!Quiero felicitar a todos los tarados que aprobaron la Ley de teletrabajo", Mario Pergolini, dueño de la radio Vorterix y conductor del programa matutino 'Maldición, va a ser un día hermoso', criticó con dureza la ley de teletrabajo que sancionó el Congreso.

“Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a estan a la altura, creo, de ser unos hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad: hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo”.

Enojado, siguió: “Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. ¿Por qué doy mi punto de vista? Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido dos, tres trabajos, cortos, sencillos, con nuevas metodologías de trabajo, los llevamos a como teníamos las metodologías de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado”.

“¿Y así quién va a contratar gente de esta forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo. Una de las razones por las cuales no se está contratando gente. Que el que da trabajo no quiera dar trabajo. Y lo otro también es decir que exige que el que toma la decisión de si hace teletrabajo o no es el contratado. No contratado, el que le das trabajo. Porque no es contrato, ojalá fuera un contrato”, sostuvo Pergolini.

“Esto lo que tiene de bueno es que podés reducir lugares, que podés dar trabajo con menos costo, bueno si la persona que de golpe dice: ‘No, ahora quiero que me des un lugar físico de trabajo'. Y se puede dar por despedido, y como es un trabajador pleno... todas las ventajas de tenerlo en un teletrabajo se perdió”, enfatizó el conductor.

Pergolini, hizo su extenso descargo desde su programa de radio: “En todo el mundo todavía no se sacó una ley de trabajo. ¿Por qué? Porque la están estudiando. Porque ponen a los empresarios, que son los que van a dar trabajo, pero se sigue pensando que el que da trabajo es un hijo de puta. Hacen todo para que el tipo que da trabajo, no dé trabajo”.

El conductor criticó también la falta de convocatoria del sector empresarial en el armado del proyecto de ley. "Esto no va a pasar con el Estado en el cual labura el 2000% del país. Esto es para gente del sector privado más que nada: ¿por qué no llamaron a la gente de ese sector? Es ridículo no llamar a los grupos afectados y seguir pensando que el que da trabajo es un hijo de puta, un gorila, un imbécil capitalista. Es muy tarado pensar así. Legislamos de formas imbéciles. Te da bronca", concluyó.