Marijuan pidió investigar las supuestas presiones de Macri al empresario Vila

El titular del Grupo América, Daniel Vila, contó en una entrevista con el conductor Alejandro Fantino que recibió amenazas por parte del presidente Mauricio Macri y aseguró tener capturas de WhatsApps que comprometen al actual jefe de Estado y al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Anoche, al ser entrevistado en el programa "Animales Sueltos" que se emite por América 2, el empresario dio detalles de un conflicto que mantuvo con Macri cuando "apenas asumió" como presidente vinculado al "espectro". Y, según aseguró, tiene pruebas de las conversaciones "comprometedoras" que mantuvo con el Presidente. Al ser consultado por Fantino sobre este tema, aseguró no tener problemas en presentarlas ante la Justicia.

Vila se explayó sobre este tema luego de mencionar que, durante la gestión de Cambiemos, sufrió una serie de problemas relacionados con su libertad. Cuando Fantino indagó sobre este punto, Vila dio detalles de conversaciones que mantuvo con el líder del Pro. "Él (por Macri) asumió un compromiso conmigo, que voy a contar con algunos detalles nada más, sino no terminamos más", inició su relato el empresario.

"Cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal, le devolviera al Estado el espectro, nosotros estábamos en una situación de conflicto, con unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él -por Macri- me pidió que se lo devolviera", se explayó.

Ante este planteo, según el relato de Vila, le respondió al Presidente que "no podía". Y agregó: "Finalmente, yo le entregué un papel que desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y entregarlo sólo el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo".

"Como no lo hizo y presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado", relató el empresario.

"¿Qué hizo ahí el Presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro me mandó un WhatsApp diciendo que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", continuó el empresario.

En este punto, el empresario agregó que eso "no es es sólo meterse con la libertad si no que también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibido porque esta es una República con división de poderes".

"No tendría ningún problema", dijo el empresario al ser consultado por Fantino sobre qué pasaría si un fiscal le pidiera que declare por estos dichos. Y aseguró que tiene el teléfono y los WhatsApp que comprobarían sus dichos. Y agregó: "Con gusto los voy a llevar. Es más, no sólo tengo los WhatsApp, si no que saqué fotocopias de capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano", concluyó.

Marijuán pidió que se investigue

Luego de las declaraciones de ayer, esta mañana, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció y pidió investigar las supuestas presiones que dijo haber recibido el empresario de medios, según consignó NA.

La denuncia de oficio la hizo el fiscal y tras el sorteo, la causa recayó en su fiscalía, junto con la jueza federal María Servini.

En su denuncia, Marijuan refiere a la posibilidad de que con ese episodio desde las altas esferas del Poder Ejecutivo se haya querido coartar la libertad de expresión y se refirió a la posibilidad de presiones que pudo haber sufrido Vila, tal cual este denunció.

Como medida de prueba que el fiscal Marijuan sugirió en su denuncia, está la de citar como testigo a Vila a quien además sugiere se le reclame toda documentación a la que él refirió tener por el episodio.

El fiscal Marijuán pidió que se investiguen los dichos de VIla.

También solicitó que se lo cite a declarar como testigo a Fantino, para que cuente los pormenores de la entrevista que le hizo a Vila en su programa.

Paralelamente, pidió que se haga del video de la entrevista que le hizo Fantino anoche en su programa y que se certifique la causa judicial a través de la cual el empresario dijo haber sido presionado.