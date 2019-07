María Luján Rey: "Avergüenza que tengamos como oferta electoral personajes condenados"

Fueron varios los ofrecimientos que recibió María Luján Rey para sumarse a la política. Pero, hasta tanto no estuvieran condenados todos los responsables de la tragedia de Once, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas de aquella masacre, no iba a dar el salto.

Conocida la condena al ex ministro de Planificación Julio De Vido el año pasado, Rey finalmente "sintió" que tenía la libertad de tomar decisiones personales, que "no tiñeran la lucha colectiva". Y así se convirtió en candidata a diputada nacional, de la mano del oficialismo.

En un mano a mano con El Cronista, Rey habló sobre los temas que impulsará en el Congreso, cuestionó la candidatura a diputado De Vido y aseguró que en estas elecciones se define "qué país queremos".

¿Qué fue lo que la decidió a incursionar en política?

La decisión de que era un paso que iba a dar en algún momento la tomé hace mucho, cuando entendí que eran las políticas de Estado las que, bien llevadas adelante, hubieran evitado mucho sufrimiento. Pese a que nos hacen creer que la política es mugre y barro, me parece que también, en estos años de lucha, tuve la posibilidad de ver que no siempre es así, que depende de cuál es la mirada, el compromiso y la vocación de quienes toman a la política como una herramienta de transformación.

¿Qué cree se define en estas elecciones?

Qué país queremos. Creo que esta polarización nos pone en la disyuntiva de elegir volver para atrás, a todo lo que tanto mal nos hizo o seguir apostando a este cambio. Estoy absolutamente convencida de que este es el camino. Entendiendo las dificultades de muchos, sé que ese que tiene dificultades también mira al vecino, al que le llegó el asfalto o la cloaca o tiene la guardia del hospital nueva, y que, entonces, entiende que no es mentira, que no es relato.

¿Qué les responde a quienes plantean que durante el kirchnerismo se vivía mejor o que el gas, la luz y el transporte eran más baratos?

El transporte salía más barato y lo pagamos con vidas. Escuchar eso me duele muchísimo. Porque para que saliera más barato, yo lo pagué con la vida de mi hijo. Creo que a cualquiera que le hubiera pasado, no estaría fijándose cuánto paga el boleto, sino saber que su hijo no corre riesgo.

A partir de la tragedia de Once y su lucha en la justicia, ¿qué podría aportar usted desde el Congreso?

Voy a tratar de formar parte de la comisión que tiene que ver con Transporte. También me interesa que se debatan algunas reformas. Una que vengo manifestando desde el juicio es que los funcionarios no deben responder ante la justicia con la misma escala penal que un ciudadano común, sino que tienen una responsabilidad mayor. En ellos se deposita la confianza pública y eso se tiene que reflejar en las penas al momento de cometer un ilícito en el ejercicio de su función. Que los delitos cometidos por los funcionarios públicos sean imprescriptibles. También, avanzar sobre la extinción de dominio y con herramientas que le permitan a la justicia reutilizar los bienes [provenientes de la corrupción], antes de que se deterioren de manera tal que ya no sirvan para nada.

¿No se debería apuntar a que los juicios sean más cortos?

Hay experiencias en nuestro país en los que sí se da la oralidad, como Neuquén, y es algo que viene promoviendo el ministro Garavano. Esto hace que toda la justicia tenga un ritmo más acorde a lo que los ciudadanos necesitamos. En cuestiones de justicia y de régimen penal, todo lo que tenga que ver con la lucha contra la corrupción y abonar a la transparencia de una gestión de gobierno, me va a tener ahí, en primera fila.

¿Qué opina sobre la candidatura de Julio De Vido a diputado nacional?

Da vergüenza que tengamos que seguir teniendo como oferta electoral personajes que han sido condenados por la justicia y que, hasta tanto esté dentro de la normativa, será un desafío para la ciudadanía que las boletas no lleguen a las urnas. Hay que repudiar la corrupción desde la elección y trabajar para que en el futuro alguien que haya sido condenado no tenga la posibilidad de ser una oferta electoral.

¿Qué opina cuando desde el kirchnerismo le siguen apuntando al maquinista como el principal responsable de la Tragedia de Once?

Es una falta de respeto total sobre las instituciones, un avasallamiento. Hemos escuchado del candidato a presidente decir que "va a revisar los fallos". El ejecutivo revisando fallos es una cosa... aparte, da miedo por la impunidad, porque no tienen ningún prurito en hacer declaraciones de ese estilo cuando, claramente, detrás de una declaración de ese tenor hay un desconocimiento de los cimientos de la república, que es la división de poderes. Obviamente, desconocen la constitucionalidad y la importancia de ella en la vida democrática de nuestro país, y la falta de respeto para los familiares, para las víctimas ha sido una constante desde el mismo 2012, a la cual ya los familiares estamos acostumbrados y hemos aprendido a hacer oídos sordos. En algunos momentos, parecía desconocimiento, en otros, una provocación. Hoy, parece más un discurso desesperado de defender algo indefendible y que nunca tuvieron la valentía y el coraje de hacerse cargo.