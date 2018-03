María Eugenia Vidal: "Vamos a apoyar que se fije un límite a la reelección de los intendentes"

Más allá de la gira por Estados Unidos, las preocupaciones por la agenda local son las que mayor alerta generan en la gobernadora. Lo demuestra en la charla con El Cronista, que se interrumpe sólo para tomar un café especialmente traído desde fuera del edificio. “Antes no tomaba nunca café, ahora lo hago todo el tiempo”, revela Vidal, que suele acompañar esa merienda con una porción de budín que “esta vez faltó”. Y continúa con la entrevista.

–En el último mes se produjeron varios secuestros, ¿qué grado de preocupación le genera?

–Un solo secuestro ya me preocupa. La discusión sobre si es una ola o no, para mí, no tiene sentido. Por eso estamos trabajando con las fuerzas federales y las de la provincia. Ya hay algunas bandas que cayeron en zona Sur y zona Oeste y tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Es un tema que a la gente le angustia, y lo que le angustia a la gente nos angustia a nosotros también. Nos estamos ocupando del tema, no sólo preocupando, y por eso buscamos respuestas concretas.

–¿Cuál es la postura que tomará el gobierno provincial respecto a los fondos del conurbano?

–Nadie duda de la legitimidad del reclamo, incluso tuve un fuerte respaldo de los propios gobernadores del resto de las provincias cuando yo lo planteé. Así como también de los dirigentes del conurbano. No es un reclamo de María Eugenia Vidal, sino de toda la Provincia: la Corte acompañó y el Poder Legislativo también. Por eso soy optimista de que el Congreso le devolverá los fondos que le quitaron injustamente

–¿Cómo se soluciona el desempleo en la Provincia?

–El camino es el que eligió el Presidente. Primero hay que recuperar inversiones, que es lo que tratamos de hacer cuando viajamos a Estados Unidos. Hace cinco años que no se crea trabajo genuino en la Provincia, por lo que además de hacerlo, debemos acompañar a la gente con medidas sociales. A esta altura, ya nadie duda de la vocación y compromiso del gobierno nacional, que fortaleció la Asignación Universal por Hijo y reparó los juicios de jubilados.

–¿Cómo ve el blanqueo?

–Como un punto de inflexión, principalmente porque parte del destino de esos fondos será para saldar una deuda absolutamente inmerecida con los jubilados; no sólo con los que hicieron juicios, sino también con los que no los hicieron.

–¿Y qué le genera que el Presidente haya decidido repatriar el dinero que tenía en Bahamas?

–Mauricio siempre fue coherente con lo que hace y dice, consistente con lo que promueve. No me sorprende que haya tomado esa decisión.

–¿Está de acuerdo con el proyecto para limitar la reelección indefinida de los intendentes?

–Estoy de acuerdo y nuestro bloque va a apoyar la iniciativa para que se fije un límite. Ojalá se pueda avanzar con eso.

–Falta más de un año para las elecciones legislativas, ¿qué rol piensa jugar?

–Lo último que el vecino de la Provincia espera de mí es que yo piense en la elección del año que viene. Si hacemos las cosas bien, nos acompañará, sino tendremos que hacer una autocrítica. Pero hoy tengo cero de mi tiempo puesto en eso, y está bien que sea así. Las elecciones pasaron y la gente necesita que trabajemos para dar respuestas.