Margarita Stolbizer apuntó contra Laura Alonso: "En la OA tiene que haber una persona con más autonomía"

Tras los cruces en twitter, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, volvió a arremeter contra la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. "No es una actuación acorde a lo que la ciudadanía espera de la OA. Yo se lo planteé a Mauricio Macri, que no me parece bueno poner a una persona que pertenece tanto al partido en esa oficina. Debería haber alguien con un mayor grado de autonomía respecto al gobierno", dijo en diálogo con radio Vorterix.

"Laura Alonso viene haciendo buenas investigaciones hacia atrás, pero no me parece que esté teniendo una buena actuación sobre lo que viene", disparó Stolbizer. "Las dos cosas más resonantes que hizo fue, frente a un fallo de la Corte Suprema de justicia, decir que no había que cumplirlo y ahora salir rápidamente a decir que tener una sociedad offshore no es delito", criticó.

En este sentido, consultada sobre si pediría la denuncia de Alonso, deslizó que no le gusta "dejar en manos de un funcionario una decisión tan voluntarista como la renuncia", pero que ya le pidió a Mauricio Macri que en esa oficina haya una persona con más autonomía.

Además, sobre las declaraciones del presidente en relación a su participación como director y vicepresidente en una sociedad offshore indicó que faltan explicaciones y reiteró que debería dar una conferencia de prensa para responder todas las preguntas.