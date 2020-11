Margarita Barrientos apuntó a Mauricio Macri: "Tenía una amistad, pero se fue del gobierno y se olvidó de nosotros"

La fundadora del comedor "Los Piletones", Margarita Barrientos, habló sobre la actualidad de los comedores que atiende y el incremento de la demanda producto de la crisis agravada por la pandemia, y apuntó a Mauricio Macri.

"Con Macri tenía una amistad, pero se fue del gobierno y se olvidaron de nosotros. Le voy a pasar mi teléfono por las dudas", dijo en diálogo con Radio 10.

Barrientos explicó que en la actualidad hay mucha necesidad. "Nos toca remarla mucho, a veces no tenemos para cubrir las comidas necesarias. No nos apoya gente de plata. Al contrario, son los que menos tienen, los que más nos ayudan a seguir", aseguró.

Y volvió a referirse a ex presidente: "Después de que se fueron del gobierno, nadie me llamó. No se si Macri se olvidó de nosotros, pero nadie volvió a llamarnos".

El aborto y el impuesto a la riqueza

Barrientos fue consultada también por su posición frente a la iniciativa de despenalización del aborto que el Gobierno envió ayer al Congreso.

"Trabajo a favor de la vida, alimento a la vida. No estoy de acuerdo con la legalización del aborto. Estoy de acuerdo si el aborto es por una violación o de una persona con discapacidad", expresó.

Y en relación al impuesto a la riqueza, proyecto que obtuvo ayer media sanción en Diputados, aseveró: "Si el aporte extraordinario es bueno para todos los argentinos, está bien, porque hoy hay muchas necesidades". .