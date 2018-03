Marcos Peña sobre el desempleo: “No se observa un movimiento preocupante”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una entrevista televisiva, aseguró que “no se observa hoy un movimiento preocupante” de desempleo. A la vez, planteó que el informe sobre la pobreza de la Universidad Católica no computó “los nuevos ingresos”, y aseguró que si se pudiera evitar el tarifazo “seríamos los más felices del mundo”. Por último, sobre las acusaciones de corrupción que actualmente implican a Macri y a Grindetti, planteó la importancia de “darle el beneficio de la duda a la persona que trabaja con nosotros”.

“Salvo algunos sectores, como la construcción, no se observa hoy un movimiento preocupante en materia de empleo. No hay un crecimiento”, por lo que no ven “razones para la intranquilidad de la gente”, subrayó, pero confesó que “hay preocupación porque venimos de una economía de recesión”.

El funcionario nacional advirtió que “la Argentina tiene un nivel del pobreza inaceptable, sea 31, 29 o 30 por ciento” pero alertó que el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) -que aseguró que hay 13 millones de personas en situación de pobreza- fue realizado con “información parcial”.

"No se computan los nuevos ingresos”, criticó Peña, y aseguró que “varias medidas que se están tomando -como Ganancias, las tarifas sociales, las Asignaciones Familiares- van ayudar a cambiar esa tendencia”. Igualmente, ese porcentaje “nos da un piso de arranque del desafío” que enfrenta el Gobierno.

“Nuestro desafío -la pobreza cero- es ir reduciendo eso. Creemos que se puede hacer, y que la generación de trabajo y la baja de la inflación que se va a registrar en el segundo semestre nos llevará a eso”, manifestó el jefe de gabinete nacional durante una entrevista con el programa Data emitido por el canal Metro.

Sobre los aumentos en las tarifas, expresó: “Si pudiéramos no aumentar nada, seríamos los más felices del mundo. Está claro que no queremos ir por el camino de aquello que afecte a los argentinos que están viviendo el día a día”, pero aclaró: “Tampoco podemos mentir porque si no, no vamos a salir más de la inflación y la pobreza”.

“No hacer nada en extremo nos llevó a Venezuela; la Argentina tiene alto déficit, alta inflación, problemas de reservas, situación insostenible” sostuvo Peña.

Sobre el shock o el gradualismo de las medidas, el funcionario planteó que “el shock implica reducir ese déficit -algunos dicen 5 o 7 puntos- de un día para el otro, reducir cientos de miles puestos de trabajo, reducir los subsidios a cero”.

“Estamos en el medio, no es ni hacer nada ni hacer todo junto”, aclaró, y señaló que esa estrategia es para que “nos permita reducir el déficit en cuatro años”. Y aclaró que “hubo 700% de inflación acumulada y 100% de aumentos de tarifas”.

Por último, con respecto a la polémica por los “Panamá Papers”, Peña aseguró que “una empresa en Panamá, que encima es declarada por Franco Macri, no implica evasión, corrupción, o lavado de dinero”. Por otro lado, en respuesta a las acusaciones de Lilita Carrió hacia el ex ministro de Hacienda de la Ciudad y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, planteó que “en esos casos también tiene que presentar alguna prueba. Grindetti planteó su explicación sobre el tema” y remarcó la importancia de “darle el beneficio de la duda a la persona que trabaja con nosotros”.