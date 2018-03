El Gobierno se mostró sorprendido por el análisis cronometrado de la reunión con el Papa

El encuentro entre Mauricio Macri y el Papa Francisco en el Vaticano fue uno de los temas políticos más importantes de la semana y a esto se refirieron el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la canciller Susana Malcorra, quienes se mostraron "sorprendidos" por el análisis cronometrado que se hizo de la reunión.

En un posteo en su página personal de Facebook, Marcos Peña contó que "la emoción que se vive es tal que se pierde la noción del tiempo" y luego apuntó las críticas contra las interpretaciones que habían salido en la prensa.

"Al salir empezamos a ver interpretaciones sobre si había durado mucho o poco, si había sonreído más o menos, y ahí uno empieza a pensar lo difícil que somos a veces como país", escribió el funcionario nacional.

En otro tramo, Peña aseguró que el Papa Francisco "no es un político argentino" sino "el hombre más importante que haya surgido de nuestras tierras". "¿Qué nos pasa a los argentinos que tenemos que atacar a aquellos que logran cosas increíbles?", se preguntó.

"El Papa no es un dirigente político argentino. Tenemos que entender eso. No es ni kirchnerista ni de Cambiemos. No es más amigo de uno o de otro. Es el Papa. Su misión excede ampliamente las divisiones de la política argentina", escribió el funcionario.

En otro tramo de la publicación, Peña contó que Bergoglio le pidió al presidente Macri que "trabaje para unir a la Argentina, preocupado por la división que se ha generado".

La canciller Susana Malcorra también se refirió a la interpretación de los medios, quienes remarcaron la brevedad y la frialdad con que Francisco trató a la delegación argentina.

"La verdad que me sorprende que el cronómetro mida la eficiencia o no o la satisfacción o no de la reunión", dijo Malcorra en diálogo con diario La Red, y luego remarcó que no se le "ocurre" que el Papa tenga un "prejuicio ideológico" con Mauricio Macri.

"Ese prejuicio (de la prensa) es que hace que la conversación sea más simple. El presidente Macri es una persona que no abunda en palabras. Por un lado estamos midiendo que hablaron poco y por otro lado estamos pensando que hubo un perjuicio, pero creo que se juntaron el presidente de un país y el líder mundial del catolicismo, que a su vez es el jefe de Estado del Vaticano, y hablaron de todas las cuestiones que quisieron hablar y lo hicieron productivamente", aseguró la funcionaria nacional.