Marcos Peña: "La tecnología está generando tensiones en la democracia"

El Jefe de Gabinete Marcos Peña, junto un panel de empresarios como Marcos Bulgheroni y Eduardo Elsztain y funcionarios cerró el Foro Económico Mundial en su edición latinoamericano con el bloque llamado “Impulso del desarrollo y de la iniciativa empresarial en la Cuarta Revolución Industrial”.

“Hace mucho tiempo que estábamos alejados del mundo. Hay que abrazar el futuro, tener una actitud positiva frente a los cambios y una economía más conectada. Venimos de un país muy cerrado, tenemos que ver al mundo como una oportunidad más que como una amenaza”, señaló Peña y remarcó que "la Argentina es un país que a veces carece de la autoestima para creer que puede competir a nivel regional y mundial".

“Latinoamérica es una región con un enorme potencial pero también con una gran desigualdad y pobreza. Los cambios tecnológicos impactan de manera distinta en cada lugar y la clave para poder adaptarse es la educación”. Asimismo, el Jefe de Gabinete señaló que la tecnología está generando tensiones en la democracia y nuevos desafíos a las instituciones, las cuales deberán adaptarse, porque están diseñadas para un mundo que ya no existe. Si no resolvemos ambas cuestiones, educación y apertura, no vamos a poder crecer.

Peña confirmó que la Argentina está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para generar un proceso de diálogo entre países, no solo en el ámbito del sector público, sino también entre los actores del sector privado.

Libre comercio

“El presidente del G20 no puede imponer un documento, como tampoco pudo hacerlo Alemania”, remarco Peña, mientras que sostuvo que el objetivo debe ser el de alcanzar un comercio mundial más inclusivo, pero de la mano de generación de empleo de calidad y sustentable ambientalmente. A su vez, enfatizó que se respeten los “valores democráticos, puestos en riesgo con los gobiernos populistas”.

Con respecto al plano regional, Peña remarcó que, si bien ha aumentado el comercio intrazona, “es necesario dar un salto de calidad en el Mercosur”. “Estamos trabajando en ese sentido, también en la alianza del pacífico y en un acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea”.