Marcos Peña: “Hemos perdido confianza en Massa”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, enfatizó hoy que el diputado nacional del Frente Renovador Sergio Massa “demostró no tener convicción” con el cambio que plantea el Gobierno nacional, y que decidió privilegiar “intereses particulares” por sobre el bienestar general.



“Hemos perdido confianza (en Massa) por su intención sobre cómo y de qué forma quiere apoyar un proceso de cambios, sobre todo por sus idas y vueltas. Ha demostrado no tener la convicción para tamaño desafío en este momento histórico que tenemos los dirigentes”, criticó el funcionario en diálogo con TN.



En este sentido, Peña aclaró que el Gobierno ‘no está enojado‘ con el tigrense, pero insitió con que el precandidato a senador nacional en Provincia por 1País eligió privilegiar ‘intereses particulares‘ por sobre el bienestar general, y le recordó que no sirve ‘poner el hombro por una foto o una ley”.



Además, el jefe de Gabinete se refirió a la precandidatura a senadora nacional de la ex presidenta Cristina Fernández y vaticinó que, según encuestas, ‘sacará entre 12 y 13 por ciento‘ de votos en todo el país.



“El nivel de apoyo que tiene (Cristina) es absolutamente minoritario. El dato central es la consolidación de Cambiemos como único actor político nacional en un frente coherente en valores con la conducción del presidente (Mauricio) Macri”, aseveró.