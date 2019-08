Marcos Peña: “Hasta que se defina esta reelección va a haber inestabilidad”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró esta tarde que "hasta que se defina esta reelección (en alusión a la del presidente Mauricio Macri) va a haber inestabilidad", ya que "el peligro de que vuelva un modelo autoritario genera incertidumbre", pero sostuvo que no tiene dudas de que "la mayoría de la gente va a decir que no" a ese modelo.



Además, Peña declaró desde el búnker de Costa Salguero que "casi todas las bocas de urna que circulan son truchas", pidió aguardar los resultados y "no especular", y confió en que "va a ser muy clara la mayoría de los argentinos expresando su rechazo al populismo".

El jefe de Gabinete declaró que el frente Juntos por el Cambio "hizo una muy buena elección" y que están "muy contentos" con el resultado.

En otro orden, destacó que aumentó la participación de votantes respecto a las PASO de 2015, agradeció la tarea de los fiscales "defendiendo los votos", y expresó que "cada opinión de un ciudadano debe ser para respetar el voto".