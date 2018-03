Marcos Peña: 25% es la inflación que proyectamos, no un techo para las paritarias

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, afirmó hoy que el Gobierno no ha puesto techo a las paritarias salariales y ratificó que las metas de inflación para 2016 rondan el 25 por ciento.



"Marcamos un indicador en donde creemos que va a estar la inflación y donde están los objetivos. Incluso (el costo de vida) puede ser menos que esa cifra", remarcó Peña.



"Lo que el ministro de Trabajo (Jorge triaca) ha planteado es que nosotros consideramos que la inflación de este año va a estar en el orden de los 25 puntos, pero no quiere decir que estamos planteando un techo a las paritarias", añadió.



Señaló que las conversaciones con los sindicatos son coincidentes en "cuidar los salarios a través de una mesa de diálogo y en la construcción de confianza".



"Si nosotros queremos ir a la pobreza cero, claramente tenemos que lograr que haya más ocupación, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo", dijo Peña en una conferencia de prensa que dio en casa de Gobierno, luego de una reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.



Destacó que existe "un equipo de trabajo liderado por el Presidente que está todo el día focalizado en cuidar al más débil y tenemos que lograr que ese cuidado se ponga en todas las discusiones complejas, que son problemas grandes que durante muchos años no se han encarado".



Recordó el acuerdo por seis meses al que llegó ayer el Gobierno Nacional para que los trabajadores del petróleo mantengan el empleo, a pesar de la caída del precio del crudo que afecta al sector.



En la misma línea, remarcó que el Gobierno quiere "ir hacia una economía en que la inflación no sea parte de la ecuación" y recordó que "siempre hemos sido críticos" del alza de costo de vida.



También señaló que con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, "nos hemos planteado un objetivo para que las inversiones funcionen bien y se garantice la luz".



"Es un proceso muy delicado y ponemos foco en la tarifaria social para acompañar a los más vulnerables, porque nadie que esté en una situación de pobreza tenga que pagar una tarifa más allá de sus posibilidades", apuntó.



Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, sostuvo que "las consultoras privadas ya están calculando que la inflación de enero fue más baja que la de diciembre pasado".



"Ese primer empuje, en que hubo zona liberada y se remarcaron los precios, ya fue contenido", puntualizó.