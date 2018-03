Tras conocerse IPC Congreso de marzo, el cual midió un 3,2%, el diputado nacional por el Frente Renovador, Marco Lavagna, advirtió que la inflación anual va a ser de 35% y que abril tendrá un piso de 5%.

“En febrero la inflación tuvo un impacto muy grande, dio 4,8% por el impacto de las tarifas. Finalmente esto no se terminó trasladó y por eso en marzo dio 3,2% con una perspectiva hacia abril con un piso de 5%”, señaló el diputado.

En este sentido, en diálogo con radio Continental, indicó que “va a pagar muy fuerte el aumento de agua, gas y transporte”.

Asimismo, para Marco Lavagna, la inflación de este año va a estar cerca del 35%, lo cual está por encima de las metas estimadas por el Gobierno.

“La tendencia que se está dando es preocupante y no se está tomando ninguna medida para compensar al bolsillo de la gente”, alertó el economista, “no tengo claro cuál es la política antiinflacionaria del gobierno, salvo el efecto recesivo que se está generando en la economía”, agregó.

De este modo, el diputado recordó que en lo que uno ve acumulado, “tenemos un 12% de inflación en el año y un 16% en la gestión Macri”, lo que se traduce en la pérdida del poder adquisitivo del bolsillo.