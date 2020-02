Marco Lavagna: "No voy a dar un índice más alto para conformar las expectativas que había"

El titular del Indec defendió la medición que hizo el organismo y valoró el dato de enero, marcando una clara desaceleración respecto a diciembre. Sin embargo, estimó que aún hay que ser "muy cauto" y "trabajar mucho en materia inflacionaria". Aquí, el diálogo con El Cronista.

- Para alguien que va a diario al supermercado, el dato de inflación de enero lució especialmente bajo. ¿Cómo puede leerse este 2,3%?

- Después del 3,7% en diciembre se podía esperar un dato menor. Prepagas venía aumentando a un ritmo de 6 puntos en GBA, el rubro telefonía/internet venía creciendo al 5% mensual, combustibles al 3,4/3,5% y en los últimos dos meses al 6%. Todo eso en enero fue casi a cero. Telefonía y prepagas no aumentaron, en salud, además de las prepagas está el efecto del acuerdo de precios con laboratorios que se firmó el 16 de diciembre, que estadísticamente impacta en enero y combustibles subió sólo 8%. Otro rubro que se veía que iba a tener una caída, era trabajadoras de casas particulares. En diciembre hubo un bono, que enero no estuvo. Lo mismo ocurre en encargados de edificios. Los dos rubros que más subieron fueron alimentos, donde un factor principal era la vuelta del IVA, y turismo, que en enero siempre sube mucho.

- ¿En alimentos hubo desaceleración de precios tras el salto inicial por el IVA?

- No medimos los efectos pero sí puedo decir que al principio del mes venía un poco más fuerte y después bajó hacia la segunda mitad de enero.

- La inflación de enero deja un arrastre menor para febrero…

- Deja un poco menos de arrastre, pero no sé cuál es el impacto porque hay muchas cosas que dependerá también de lo que haga el Gobierno, como por ejemplo, naftas. En alimentos, hasta ahora los acuerdos de precios se venían manteniendo pero si en la segunda parte del mes empiezan a subir, no lo sé. No me corresponde hacer una proyección.

- Claro pero el acuerdo de precios involucra una canasta de productos pero hay otros que tienen otra dinámica de ajustes.

- Sí, pero si el Gobierno está haciendo análisis de las cadenas de valor y encuentra algo ahí y toma alguna medida, no lo sé, también puede pegar.

- Al conocerse el dato de 2,3% la primera sospecha fue si no habría nuevamente manipulación de los datos. ¿Qué dice al respecto?

- Dos cosas para destacar. Por un lado, yo no voy a dar un índice más alto porque tenga que conformar a la expectativa que había, el índice da lo que da. El segundo tema es que el equipo de trabajo del Indec viene de la gestión anterior, hicieron un trabajo muy bueno. Cuando entré lo primero que dije es 'equipo que funciona, equipo que no se cambia', por eso hay una continuidad de casi todo el equipo.

- La inflación núcleo se movió en línea con el índice general, pero en la previa se pensaba que podía dar más alta. ¿Cómo lee ese dato?

- Hay distintos factores que compensaron, alimentos pegó en la núcleo y algunos productos jugaron para abajo. La núcleo todavía está en un nivel alto y más allá de que el dato de enero es positivo respecto del 3,7% (del mes anterior) todavía hay que ser muy cauto y trabajar mucho en materia inflacionaria.

- ¿Puede esperarse una desaceleración de los aumentos en alimentos y bebidas?

- Dependerá de lo que haga el Gobierno que está trabajando con los acuerdos de precios. En estos días, hasta la semana pasada por lo menos, no se veía fuertes subas en alimentos.