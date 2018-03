Marcelo Tinelli no descarta una candidatura política

Luego de que se conociera su renuncia a la dirigencia de la AFA y el pedido de licencia por 18 meses en San Lorenzo debido a un cuadro de estrés, Marcelo Tinelli habló de su vuelta a la televisión y no descartó lanzarse en un futuro como candidato a un cargo político.

"La verdad es que estoy muy bien, tomándome las cosas con más tranquilidad. Había estado con muchos temas, sobre todo con el futbolístico y necesitaba parar un poquito", aseguró el conductor en unos audios de WhatsApp que le envío al periodista Pablo Sirvén.

"Me encuentro bien, trabajando para el comienzo del programa. Descansando de algunos lugares en los que sentía que tenía mucho, pero mucho trabajo… Recuperándome bien, tratando de empezar para que lleguemos para el 22 o el 29 estar en el aire. Tuve un cuadro de estrés, ningún tema de presión alta como se dijo. Estoy mejor, en un momento contento de mi vida", agregó.

Por otra parte, Tinelli se refirió a su posible lanzamiento en la arena política. "No es algo que descarto, cosa que para mí ya es importante. Pero creo que si decido hacerlo en algún momento, me parece que lo tengo que trabajar mucho, tengo que estudiar, tengo que aprender un montón de cosas que todavía me faltan. Uno puede tener la sensibilidad de un montón de factores políticos, sociales y económicos, pero me parece que uno tiene que trabajar, capacitarse y estudiar para competir en un lugar tan importante como el hecho de ser político o aspirar a un lugar de diputado, senador, de presidente, lo que sea. Agradezco a todos los que me dicen que lo tengo que hacer en algún momento, pero hoy estoy con la cabeza en esto pero no lo descarto en un futuro".