Marcelo Sain: “Vine a Buenos Aires a descansar, si me quedo allá me cagan a tiros”

Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe, realizó ayer una declaración que generó repudio desde la oposición.

El dirigente le dio una entrevista a Crónica TV. Y sobre el final, cuando le agradecieron su presencia, contestó que había viajado a Buenos Aires “a descansar" y agregó: "Porque si me quedo allá (en Santa Fe), me cagan a tiros”.

La provincia de Santa Fe, y sobre todo la ciudad de Rosario, se encuentra en medio de una crisis de violencia por los enfrentamientos entre bandas narco, que ya se cobraron la vida de decenas de personas en lo que va del año.

Sain, del Frente de Todos, asumió en diciembre bajo la conducción política de Omar Perotti, el gobernador de la provincia.

De hecho, Sain había dicho sobre esta cuestión que “es algo bastante estacional para esta época del año”, lo que también le valió una catarata de críticas.

Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio, posteó el video en su cuenta de Twitter. Lo calificó de “increíble” y dijo que era “una vergüenza”.

Esta mañana, el ministro de Seguridad recogió el guante sobre el revuelo que generó su frase. Aseguró que él mismo corrió riesgos personales y justificó que los problemas actuales tienen más de una década.

Hay personas y dirigentes santafecinos que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

Y sostuvo: “Los que se visten de inteligentes pero militan la mediocridad no quieren discutir el contenido de la entrevista que me hicieron en @CronicaTV porque no estan a la altura”.