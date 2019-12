Maquinita de Alberto: el Central giró $ 100.000 millones al Tesoro para financiamiento

Con poco financiamiento disponible en los mercados, el Tesoro recibió del Banco Central los primeros $ 100.000 millones, dentro del Gobierno de Alberto Fernández, en forma de adelanto transitorio. Así surge de la evolución diaria de la base monetaria, en la que se detalla que el pasado viernes 20 de diciembre (última fecha disponible), la autoridad monetaria giró esos fondos.

Estos $ 100.000 millones se suman a los que se concretaron, en dos semanas, sobre el final del mandato de Mauricio Macri: en cinco giros sumaron $ 190.000 millones, con montos por entre $ 20.000 millones y $ 110.000 millones cada uno.

Así, los $ 290.000 millones recibidos por el Tesoro desde el Banco Central son parte del monto total que este año se autorizó a la autoridad monetaria a transferir mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 740, de fines de octubre. La cifra final que se puede disponer es de $ 400.000 millones.

Estos recursos, al igual que las utilidades de la autoridad monetaria, no se inscriben en las cuentas públicas como un ingreso, por lo que no modifican las cuentas fiscales, que se prevé cierren en torno a un 0,8% de déficit priamario, calculan analistas.

Sí, en cambio, es una fuente de financiamiento (se anota bajo la línea, como se dice en las cuentas públicas). De esta manera, con los mercados con muy poco movimiento en acceder a financiar a Argentina, el freno en los envíos desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) -el último desembolso fue a mediados de julio- y el reperfilamiento deagosto, el Tesoro definió recurrir al uso de los adelantos transitorios del BCRA para cerrar el financiamiento de este año.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo hoy en un brindis con periodistas que no quieren recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central y, en las conferencias de prensa que dio, aseguró que hacer uso fuerte de esta vía de financiamiento podría ser desestabilizante.

El gobierno anterior "no logró estabilizar la economía y las cuentas en general no han estado equilibradas, ni en lo externo, ni en lo fiscal, incluyendo el pago de intereses", mencionó hoy. Y consideró que "mucho de lo que está pasando en estos días tienen que ver con que los problemas no se pueden resolver de un día para otro, pero sí hemos marcado un camino para lo que sigue".

En general, la emisión monetaria, si va acompañada por una mayor demanda de pesos, podría no ser inflacionaria. Pero en un contexto de baja preferencia por los pesos, que está en mínimos de los últimos 18 años, la pregunta es cuál sería la emisión que sea coherente con esta demanda de dinero.