Mapa de la nafta: cómo queda el precio en Argentina frente a la región y el mundo

El combustible subió 5% y acumula un alza cercana a 30% en lo que va de 2018 en Argentina, en un año signado por un salto del dolar de más de 50% y la recuperación del petróleo en los mercados internacionales, luego de que el Gobierno decidiera en septiembre del año pasado liberar el precio de la nafta. Pero, ¿cómo queda el precio de la nafta argentina con respecto a otros países de la región y del mundo?

Teniendo en cuenta que el dólar está hoy cerca de los $ 28, el litro de nafta súper de YPF, que quedará entre $ 29,5 y $ 30, sale u$s 1,06. No obstante, según el sitio especializado Global Petrol Prices, estos valores se encuentran muy por debajo del promedio mundial.

El portal de datos, que no mide la paridad de poder adquisitivo de cada país, indica que el precio promedio del litro de nafta en el mundo es de u$s 1,17, (es decir, $ 32,76), por lo que Argentina se encuentra todavía más de 10% por debajo del promedio global y sólo 63 de los 164 países analizados por la plataforma tienen una nafta más barata. Para la información de 49 naciones, recoge datos extraoficiales y antecedentes, debido a la ausencia de estadísticas públicas "confiables" en esas naciones.

Los países que tienen el litro de nafta más caro en dólares son Hong Kong e Islandia (u$s 2,13), seguidos por Noruega (u$s 2,06), Barbados, Países Bajos (u$s 1,98 cada uno) y Grecia. En la otra punta, Venezuela (u$s 0,01), Irán (u$s 0,27), Sudán (u$s 0,34), Kuwait (u$s 0,35) y Argelia (u$s 0,36). De estos, sólo los últimos dos cuentan con fuentes oficiales confiables.

¿Y Argentina? Los países con precios similares son Burkina Faso, Bangladesh (u$s 1,05 cada uno), Tanzania y Nicaragua (u$s 1,06).

En la región

De los diez países de Sudamérica, cuatro tienen el litro de nafta más barato que Argentina en dólares: Venezuela (u$s 0,01), Ecuador (u$s 0,39), Bolivia (u$s 0,54) y Colombia (u$s 0,81).

Por su parte, Paraguay (u$s 1,08), Perú (u$s 1,09), Brasil (u$s 1,20), Chile (u$s 1,33) y Uruguay (u$s 1,80) tienen el combustible más caro que la Argentina.