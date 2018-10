Manzur critica la dispersión peronista, pide internas y reclama por acuerdo con el FMI

A días de que el Gobierno selle el nuevo acuerdo con el FMI, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, cuestionó que ningún mandatario tuvo acceso a la letra chica del pacto. De hecho, este podría ser uno de los requisitos que planteen los jefes provinciales, en la reunión de la casa porteña de Chaco, antes de que los legisladores provinciales debatan el Presupuesto.

De esta manera, el proyecto de ley podría demorarse por lo que se complicaría el objetivo de Mauricio Macri de tener Presupuesto antes de la cumbre del G20, el próximo 30 de noviembre, a la que vendrá la directora del FMI, Christine Lagarde .

Desde Tucumán, una de las sedes del acto por el Día de la Lealtad, que muestra un peronismo ultra-dividido, Manzur apunta contra la Nación. “Si han firmado un acuerdo con el FMI que compromete al país… Yo soy el gobernador de Tucumán. ¿Qué es lo que han firmado? ¿Dónde está?”, recrimina. Además advierte que ya hay diputados pidiendo la letra chica y hasta deja entrever que podría ser un punto que demore el tratamiento del Presupuesto.

El costo de los subsidios al transporte

Otro punto que genera mucha discusión respecto al proyecto de ley es el ajuste de Nación.

Manzur se mostró crítico con la decisión del gobierno nacional de transferir a las provincias el costo de los subsidios al transporte. Este es un punto central del ajuste fiscal que encara Cambiemos, por el acuerdo con el FMI, ya que por allí pasaría el ajuste de los recursos nacionales hacia a los distritos del interior.

“El colectivo acá cuesta $ 16 y se iría a $ 38. Son $ 2000 millones anuales para Tucumán. Yo no sé si la gente va a poder pagar $ 38 pesos el colectivo”, planteó el gobernador.

Según Manzur, este sería uno de los ejes que debatirán los gobernadores en la reunión de la casa de Chaco, en la ciudad de Buenos Aires, el 24 de octubre. Ese es el mismo día que el oficialismo buscará obtener dictamen del proyecto en el Congreso.

Elecciones 2019

A un año de las elecciones, Manzur también está pendiente del 2019. Este miércoles por la mañana recibió al titular del Frente Renovador, Sergio Massa, y al senador Miguel Pichetto. En un entrevista con periodistas, el gobernador dice que es “muy amigo” del “gringo” Schiaretti (Juan, gobernador de Córdoba), destaca la figura de Felipe Solá, nombra a “Juan Manuel” por Urtubey (mandatario de Salta) y alude a “Verito”, por Magario (intendenta de La Matanza).

El mandatario que encabeza en su provincia uno de los festejos del Día de la Lealtad busca unir al peronismo de cara a las elecciones de 2019. “Me encantaría una interna”, señaló y cuestiona a los peronistas que mantienen una “grieta” interna frente al gobierno de Macri. La idea de fondo sería una interna del PJ, que defina la fórmula presidencial peronista, antes de las PASO.

El gobernador de Tucumán irá por la reelección pero tiene la cabeza en el armado nacional. Y ya muestra la agenda preelectoral. A lo largo de 30 minutos, Manzur repitió más de cinco veces: “Este gobierno está destrozando a la clase media”. El peronismo buscará atraer al votante de ese estrato social, que cuestiona el rumbo económico de Cambiemos, que incluyó un severo ajuste de las tarifas de servicios. “La gente no puede pagar la luz ya. Le aumentaron mucho el gas”, se queja.

Manzur busca no ir al choque directo con el Gobierno. El gobernador tucumano parece buscar que el votante de clase media, que llegó a votar a Macri en 2015, apueste por el peronismo. De ahí que no hizo grandes diatribas contra el modelo de Cambiemos e incluso aseguró que el Presidente tiene que cumplir su mandato. “Eso no se discute… El presidente tiene que llegar al último día, si tiene el mandato de la gente”, asegura.

Pero la agenda principal pasa por la crítica a la economía macrista. Tras advertir sobre el aumento en la pobreza y la destrucción de empleo enciende la alerta sobre el nivel de deuda y denuncia el fracaso del proyecto de Cambiemos. “No hay mucho antecedente en el mundo de un gobierno que se endeudó en u$s 150.000 millones. No sólo que se endeudó sino que encima el PBI no crece ni un solo punto”, remarcó.

En el acto por el Día de la Lealtad, el gobernador no logró atraer a sus pares. Sólo Sergio Casas (La Rioja) y Lucía Corpacci (Catamarca) viajaron a Tucumán. Ante la falta de figuras provinciales, Manzur dice que es el puntapié de cara a las elecciones de 2019. En cambio, si quedó claro el apoyo de los sindicatos como el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y el gastronómico, Luis Barrionuevo.