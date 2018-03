Manteros: el principio de acuerdo con el Gobierno se empantana en la Asamblea

Manteros que habían sido desalojados ayer del barrio de Once, en medio de incidentes graves, llegaron hoy a un ‘principio de acuerdo‘ con el gobierno de la Ciudad, aunque esta noche la asamblea reunida en Plaza Once demoraba una repuesta a las alternativas ofrecidas, presuntamente por diferencias entre sus miembros.



Mientras tanto, esta noche se mantenía, por segundo día consecutivo, el bloqueo del tránsito en la avenida Pueyrredón, aunque ya por la tarde se habían liberado dos carriles para permitir la circulación vehicular, y luego mientras negociaban con el gobierno porteño la reubicación de sus puestos de venta informal.



Minutos después de las 20, al salir de la reunión en la Secretaría de Trabajo porteña, el delegado Rodrigo Lucas ‘Chipi‘ Valdéz, se mostró optimista destacando que se había llegado a ‘un principio de acuerdo‘ con las autoridades comunales, quienes según dijo, habían presentado ‘propuestas superadoras”.



Sin embargo, pasadas las 22 la asamblea no había tomado una decisión, ya que algunos grupos rechazaban las propuestas oficiales relacionadas, entre otras cosas, con el censo y el traslado a dos lugares cercanos a la Plaza, uno en Perón y Ecuador, y el otro en La Rioja y Rivadavia.



“A todos aquellos que presenten una genuina intención de no cometer acciones ilegales en la vía pública vamos a brindarles una capacitación de 60 días, y un incentivo económico de unos 11.700 pesos mensuales, que serán otorgados por CAME‘, anunciaron el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y el de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire



Sin embargo, previamente los vendedores deberán registrarse para acceder al monotributo social.



Un grupo de vendedores ambulantes que desde anoche permanecía en vigilia en avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre, interrumpió hoy a las 9.30 en forma total la circulación vehicular en la zona, para exigir una ‘respuesta concreta‘ del gobierno porteño a sus reclamos.



En este sentido, el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, dijo que ‘la decisión del gobierno porteño es mantener el statu quo hasta que la negociación termine‘, por lo que no se dispuso que la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad presentes en el lugar liberen la zona.



Las negociaciones entre las autoridades porteñas y los representantes de los manteros, que se habían trabado en la primera reunión de ayer, continuaron esta mañana en la sede de la subsecretaria de Trabajo porteño.



A las 11, un vocero de los manteros, llamado Rodrigo, salió de la reunión afirmando que ‘no hubo acuerdo‘ y dijo que el gobierno porteño les pidió que liberaran ‘un carril‘ de la avenida Pueyrredón para continuar las negociaciones.



‘Vamos a hacer un gesto de buena voluntad para liberar dos carriles, pero no vamos a dejar nuestro lugar de lucha‘, manifestó el joven apodado ‘El Chipi‘ o ‘Rasta‘, tras reunirse en asamblea con los demás manifestantes.



‘Queremos ir a la Plaza Miserere, el terreno es amplio y podemos organizar una feria ahí. Buscamos negociar, nosotros no somos ocupas ni ladrones‘, dijo a la prensa.



Los representantes de los manteros y vendedores informales regresaron a las 17 a la subsecretaría de Trabajo porteño, con la promesa del gobierno porteño de ofrecerles una propuesta ‘integral‘ para destrabar el conflicto por la ocupación ilegal del espacio público.



Allí, el vocero de los manifestantes advirtió que ‘si no nos gusta la respuesta, cortamos todo‘ y ratificó que la postura de la mayoría es ‘quedarse en Plaza Miserere‘.



Antes de la reunión de esta tarde se produjo otro momento de tensión, cuando la Policía de la Ciudad impidió ingresar a la sede ministerial a cuatro jóvenes africano que dijeron representar a los manteros nigerianos, senegaleses y ghaneses.



En medio de la tensión por el desalojo y protesta de manteros, el gobierno porteño presentó hoy el proyecto ‘Once Peatonal‘ que busca transformar el espacio público del barrio.



Ayer, la Policía de la Ciudad desalojó a los manteros que resistieron la orden judicial y bloquearon las calles aledañas a la estación de Once, donde se produjeron incidentes en los que tres manifestantes fueron detenidos y varios efectivos policiales resultaron heridos.



La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se solidarizó con los vendedores informales y anoche acudió a la comisaría séptima para reclamar sean liberados los manifestantes detenidos.

