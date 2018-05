Manes presentó un instituto para mejorar las políticas públicas desde las neurociencias

La Fundación INECO, presidida por Facundo Manes, presentó hoy el Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas (INPP) que buscará mejorar el debate y los procesos de toma de decisiones desde el estudio del cerebro y los conocimientos de las ciencias del comportamiento (behavioral insights).

“Estudiar cómo funciona el cerebro de las personas que diseñan las políticas públicas y de quienes serán alcanzadas por esas medidas hoy es la tendencia mundial. Muchas veces las buenas intenciones fallan porque no se tiene en cuenta cómo las personas toman decisiones en su vida cotidiana. El supuesto de la teoría económica clásica se basa en que los seres humanos tomamos decisiones racionales y tratamos de maximizar nuestros intereses. Hay evidencia que muestra que esto no es así: la mayor parte del día vivimos en un sistema automático no consciente, guiados por la emoción”, apuntó Manes en la presentación que realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“La neurociencia –agregó el especialista- nos está ayudando a entender temas fundamentales. Hoy nos encontramos con que las personas viven mucho más tiempo y hay una suerte de segunda adolescencia después de los 60 que nos obliga a reinventarnos. Desde la neurociencia sabemos que cuando el cerebro entra en un modo pasivo hay altas chances de entrar en una depresión, que a su vez trae problemas médicos, por eso no hay que jubilarse de lo que a uno le gusta, más allá de que dejemos de trabajar. De lo contrario, el Estado se enfrenta al doble gasto de pagar jubilaciones y los hospitales que buscarán resolver esas nuevas enfermedades”.

Objetivos y primeros focos

Sergio Berensztein, uno de los directores académicos del flamante instituto, apuntó que “el objetivo central es mejorar la calidad de la toma de decisiones públicas, tanto de los gobiernos como de las organizaciones e instituciones de los sectores público y privado”.

“Estamos en un momento singular porque tenemos la capacidad de procesar una cantidad inédita de datos y fuentes novedosas para obtenerlos”, destacó.

Según apuntó Berenstein, “en el corto plazo el Instituto se va a focalizar en dos temas, con una agenda que se va a ir agrandando con el paso del tiempo. Por un lado, en intervenir sobre la construcción de la confianza, el capital social. Por el otro, en la violencia y la inseguridad: cómo podemos hacer para que se procesen experiencias que son duras y promover algún tipo de innovación en esa área”.

Ejes de acción

El Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas (INPP) nace de con la idea de que para optimizar los resultados de las políticas públicas hace falta una mejor comprensión del comportamiento real de las personas a las que están dirigidas, con una apuesta al desarrollo de los conocimientos científicos sobre la conducta humana.

Las actividades estarán centradas en tres ejes:

- Investigación en diferentes proyectos sobre temáticas de interés social, como la violencia, la seguridad vial, la estimulación socio-afectiva en la primera infancia y el envejecimiento saludable.

- Capacitación a través de jornadas, seminarios y talleres que buscarán llegar a diferentes públicos interesados en el ámbito gubernamental y no gubernamental.

- Asesoramiento y consultorías en diseño, aplicación y evaluación de procedimientos basados en las ciencias del comportamiento.

El Instituto está conformado por un equipo de expertos de diferentes disciplinas como la investigación aplicada en neurociencias, la psicología, la economía del comportamiento, las ciencias sociales, con un interés común por la conducta humana y sus aplicaciones en el diseño de las políticas públicas. También está vinculado a la red de investigadores que Fundación INECO viene construyendo desde su creación.

En la presentación estuvieron los directores académicos del instituto Agustín Ibáñez, Gastón Manes y Fernando Torrente; el director ejecutivo, José María Ghio, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, además de otros referentes de distintas áreas del sector público y privado.