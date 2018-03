Mañana vuelven los cortes programados de luz en el área metropolitana

El Ministerio de Energía y Minería dispuso que mañana se retomen los cortes de luz programados entre las 13 y las 16, en varias zonas de Capital y el Gran Buenos Aires, que afectarán a más de 100 mil usuarios, lo que representa aproximadamente el 5% de la energía eléctrica.

Según un comunicado de la cartera que conduce Juan José Aranguren, la suspensión temporal de la electricidad se realiza “en función del pronóstico meteorológico para el día de mañana y la disponibilidad del parque de generación eléctrica”.

Aclaró que la medida está “sujeta a modificaciones de registrarse una variación significativa en las condiciones previstas para el día de mañana”.

En la Ciudad, los barrios afectados que dependen de Edesur serán Parque Patricios, Pompeya, Lugano. En el caso de los barrios a cargo de Edenor, los cortes se darán en Nuñez, Palermo, Saavedra y Colegiales.

En la Provincia, las localidades comprendidas serán Burzaco, Temperley, Corina, Bándield, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Transradio (Edesur); Migueletes, Castelar, Merlo, Villa Luzuriaga, San Isidro, Bancalari, Pablo Nogués, San Justo, San Miguel, Ciudadela, Tortuguitas, José León Suárez e Ituzaingó (Edenor).

Los nuevos cortes afectarán exactamente a 106.442 usuarios de ambas distribuidoras, divididos en 10.142 de Capital Federal y 96.300 del conurbano bonaerense. Esto es aproximadamente el 5% de la energía eléctrica.

En concordancia con las justificaciones anteriores, el nuevo comunicado del Ministerio postula: “El incremento histórico de la demanda de potencia de energía eléctrica por parte de los usuarios causada por las temperaturas extremas que se están experimentando, junto con un sistema de generación y distribución eléctrica precario, nos impulsa a implementar esta medida de emergencia, evitando así problemas mayores por sobre cargas en la red”.

En sintonía con estas declaraciones, el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, justificó las medidas asegurando que ahora el gobierno de Mauricio Macri “reconoce el problema”, mientras que la gestión kirchnerista “se negaba y se decía que no era para tanto”, la cuestión energética cuando había cortes de luz.

Durante una entrevista en radio La Red, declaró que “hay que invertir en las redes para que no vuelen por los aires cuando hace un pico de calor o de frío. No se va solucionar de un día para el otro, porque no se puede hacer magia”.