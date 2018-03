Mallo negó vínculos con los prófugos y se definió como “un brarrabrava de la gente”

El exlíder de Hinchadas Unidas Argentinas (HUN) Marcelo Mallo negó todo tipo de vínculo con los prófugos Martín, Christian Lanatta y Víctor Schillaci, y tras ser liberado se definió como “un animal político” y un “barrabrava de la gente”.

En declaraciones a la prensa luego de ser excarcelado por tenencia ilegal de armas, Mallo afirmó: “Conozco muchísima gente, pero no tengo un cruce, una comunicación (con los prófugos). Jamás en mi vida me vinculé con ninguno de ellos”.

El exdirigente de Hinchadas Unidas había sido detenido el domingo pasado tras un allanamiento en su casa, donde se encontraron armas ilegales, en el marco de la causa que investiga el tiroteo de los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez a dos efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Ranchos.

Este lunes, la Justicia decidió liberarlo tras acreditar la titularidad de las armas, al igual que a su hija, Brenda Mallo, y a su yerno, quienes también habían sido arrestados por poseer armas en su casa.

Mallo afirmó a la prensa que militó durante los últimos doce años por el gobierno kirchnerista y aclaró que no trabajó ni para el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández ni para el expresidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, aunque dijo que en la última campaña acompañó al exdiputado en la interna bonaerense.

“Trabajé en la campaña, pero no me pagan. Yo tengo una agrupación política y no me paga nadie”, destacó el exlíder de HUA, luego de que este lunes se generara una polémica entre los dos rivales de las PASO provinciales del Frente para la Victoria, quienes se despegaron del detenido.