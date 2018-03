Malcorra no descarta hablar con Londres sobre pesca e hidrocarburos en Malvinas

En su regreso a la actividad oficial, la canciller Susana Malcorra reiteró la "hoja de ruta" establecida con el Reino Unido desde el comunicado conjunto que ambos países firmaron en septiembre pasado y dejó la puerta abierta para negociar, a futuro, acuerdos con Londres en materia de pesca e hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.



La jefa de la diplomacia presidió en el Palacio San Martín el acto de lanzamiento de la Campaña Antártica de Verano 2016-2017 y tras, destacar que la Argentina continuará "propugnando por sus derechos e intereses" en el continente blanco, sostuvo la posibilidad de avanzar en asuntos vinculados a la explotación petrolera y al tema de la pesca, que consideró "fundamental".



Malcorra insistió en que al momento ambos gobiernos no profundizaron las conversaciones en los temas más sensibles de la cuestión Malvinas, pero estimó que se podría "hacer trabajos de análisis y de investigación conjuntos" sobre el estado de las especies que habitan en el Atlántico sur y que, según la funcionaria, están sometidas a "una depredación permanente".



Los isleños tienen un particular interés en intercambiar información pesquera ya que padecen una sensible disminución de los cardúmenes de calamar y otra especies que solían habitar en los cotos de pesca arrendados a buques extranjeros, lo que perjudica los ingresos del archipiélago. Con esta información podrían revalorar las zonas concesionadas y recuperar ventas.



Días atrás, legisladores de la oposición en el Congreso, junto con la diputada Elisa Carrió como aliada, amenazaron con pedir el juicio político de la canciller y de otros funcionarios que gestionen acuerdos en materia de pesca e hidrocarburos sin pasar antes por el Parlamento. No obstante, Malcorra ayer mismo aseguró que los acuerdos que necesiten ratificación serán remitidos al Congreso, mientras que los convenios que no lo requieran se manejarán con independencia.



Por ley, cualquier conversación que involucre la actividad petrolera deberá ser repasada, indefectiblemente, por el Parlamento. En tanto, en el Palacio San Martín entienden que no hay impedimento para tener conversaciones sobre comercio, pesca o navegación. "Estas cosas no se pueden planificar ex ante, por lo que habrá que ver hasta dónde se avanza", anticipó Malcorra.



La Canciller también le respondió a Carrió. Dijo que la socia fundadora de Cambiemos "no tiene razones" para haber sugerido un pedido de juicio político. "No ha habido nada en lo que se haya avanzado y que no se informara de forma adecuada. La Cancillería tiene responsabilidad ejecutiva y por eso avanza, hasta donde esa responsabilidad le define", sentenció.



Malcorra reiteró que el reclamo de soberanía sobre las islas es "innegable, indelegable e impostergable", y subrayó el acuerdo alcanzado con Gran Bretaña y la Cruz Roja para reconocer este año a los soldados caídos y sepultados, de manera anónima, en el cementerio de Darwin. "Este año vamos a estar en condiciones de pagar el tributo final a los caídos y a sus familiares, garantizando que se sepa que dieron la vida por la Patria", reflexionó.