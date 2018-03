Malcorra: "Sabemos que cerrarnos al mundo no dio resultados"

Al analizar la incertidumbre que muestra el escenario internacional, a partir del surgimiento de posturas proteccionistas, la canciller Susana Malcorra llamó a "aprovechar esa grieta (en el movimiento global) y estar alerta a las oportunidades".



"Lo que está pasando en el NAFTA (a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos) es una oportunidad para atraer a México" hacia el comercio sudamericano y la Argentina, ejemplificó Malcorra, "ya que antes sólo veía a Estados Unidos como socio".



En el marco de la cumbre que realizó The Economist en Buenos Aires, en el hotel Alvear, la canciller evaluó que "la incertidumbre nunca es una buena compañera, y en este momento en el mundo hay muchas incertidumbres".



"Pero la certidumbre que tenemos es que cerrarnos al mundo no dio resultados. Las consecuencias están a la vista", remarcó. Y enseguida desafió a que quienes en el mundo pregonan el proteccionismo y el nacionalismo "que vengan a la Argentina a ver los resultados".



Tras una gira que la tuvo unos 17 días afuera del país, Malcorra hizo especial hincapié en la necesidad de avanzar hacia el pretendido acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue tema central de la reciente visita de Mauricio Macri a España y estará hoy en la agenda de los cancilleres del bloque sudamericano que se reunirán en Buenos Aires.



Buscó dejar en claro que la agroindustria debe estar incluida en el acuerdo comercial -pese a las resistencias europeas - pero también deslizó que cualquier avance hacia un entendimiento entre los dos bloques necesitará contemplar etapas de "transiciones", es decir, integraciones con velocidades diferentes ante la complejidad y diversidad de intereses sectoriales.



La canciller marcó que la retórica de la integración sudamericana de los últimos años "no se vio en los hechos", y abogó por una mayor integración del Mercosur y por presionar a favor del acuerdo político y comercial con la UE, en el que se respeten "distintos tiempos de transiciones y aplicaciones".



Apuntó que la nueva situación europea generada por el Brexit puede brindar oportunidades, aunque a la vez insistió en que primero hay que empezar por casa y los vecinos: "Es difícil vender el Mercosur cuando aún no tiene el nivel de integración que pretendemos".



Malcorra recordó la intención del gobierno de Macri de avanzar hacia una integración con la Alianza Pacífico, y ante la consulta sobre la relación con China no dudó: "No podemos negar su presencia e importancia", aclaró.



No obstante, remarcó que "se replantearon una serie de cosas" en la relación bilateral. "De hecho, el proyecto del sur, la obra de las centrales hidráulicas, está siendo revisado por completo, teniendo en cuenta un montón de las objeciones medioambientales. Hemos revisado la base que China ha puesto en la Argentina, hemos ajustado ese acuerdo con los chinos y hemos definido claramente en forma escrita lo que el objetivo del uso de esa base va a ser exclusivamente civil", detalló.