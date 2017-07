Malcorra: "No es sostenible el nivel de endeudamiento"

La ex canciller y ahora asesora ad honorem del Gobierno, Susana Malcorra, aseguró que sería difícil que la Argentina mantenga los niveles de endeudamiento que este año ya suman u$s 30.000 millones.

Malcorra dijo que "hay que hacer un puente para el momento en el cual la economía entre en el crecimiento y resuelva los temas estructurales del fondo. Uno de los mecanismos de ese puente ha sido la deuda. Es cierto que este ritmo de endeudamiento no es sostenible hacia el futuro y largo plazo, pero también es cierto que había una ventana en la cual había que utilizarlo".

En declaraciones radiales, la asesora dijo que, aunque las inversiones son decisiones que se toman con tiempo y visión estratégica, las multinacionales miran las elecciones para medir "si este compromiso y cambio de paradigma que asumieron los argentinos se mantiene en los próximos meses".