Maestros y docentes universitarios paran y marchan mañana en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación, CTERA, realizará mañana un paro nacional de 24 horas con movilización, en respaldo de los docentes en conflicto en varias provincias y en rechazo al posible cierre de la causa por las responsabilidades políticas en el asesinato del profesor neuquino Carlos Fuentealba.



‘Los docentes de todo el país paramos y nos movilizamos el 4 de abril por los incumplimientos de los acuerdos paritarios, contra la impunidad de la causa Fuentealba II y en rechazo de la criminalización de la protesta social‘, indicó CTERA en un comunicado



La medida de fuerza se llevará a cabo cuando se cumple mañana el noveno aniversario del crimen del docente Fuentealba, cometido por el policía provincial Darío Poblete, durante una movilización.



Docentes de varias provincias adhirieron a la medida de fuerza de mañana para reclamar la solución de conflictos salariales, como Buenos Aires, Tucumán, Santa Cruz, Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan, entre otros distritos.



En Buenos Aires, los educadores de los gremios nucleados en la CTERA y en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se concentrarán a las 12 frente a la Casa de Mendoza en Buenos Aires, en Callao y Corrientes, para luego marchar al Ministerio de Educación de la Nación.



El gremio de docentes de Neuquén, ATEN, que ya cerró un acuerdo salarial con la provincia, adhirió a la huelga y mañana realizará una manifestación en la localidad de Arroyito, donde fue cometido el crimen de Fuentealba.



A la medida de protesta se sumarán incluso algunos gremios que ya cerraron sus acuerdos salariales, como es el caso de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que resolvió sumarse con ‘un paro general sin concurrencia a los lugares de trabajo‘ y movilización en el barrio San Daniel de la capital provincial.



En Santa Cruz, habrá paro y movilización, ‘convocados por nuestra central madre que es CTERA‘, afirmó Pedro Cormack, secretario general del sindicado docente de esa provincia, ADOSAC.



A su vez, ADOSAC definirá mañana nuevas medidas de fuerza para esta semana en el Congreso que se realizará en Río Gallegos para pedir la reapertura de paritarias y rediscutir la oferta salarial del gobierno de Alicia Kirchner.



El gobierno santacruceño ofreció un 10 por ciento al básico o 2 mil pesos no remunerativos desde abril que sindicato rechazó ‘por insuficiente”. Los maestros santacruceños piden un incremento que lleve el salario inicial a 16.500 pesos, cuando hoy es de 11.500 pesos



En La Rioja, los cuatro gremios docentes harán paro mañana, con diferentes modalidades, en reclamo por la forma en que se han liquidado los sueldos.



En San Luis, profesores nucleados en la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), gremio de base de la CONADU Histórica, convocaron a la protesta mientras el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (SIDIU), referenciado en la CONADU, anunció un plan de lucha que incluye jornadas con clases públicas entre otras manifestaciones, pero no adhiere a la medida de fuerza de mañana.



En San Juan, el gremio docente UDAP instó a sus afiliados a sumarse al paro convocado por CTERA, por lo que se estima que mañana la actividad en las escuelas públicas, como así también algunos establecimientos privados, de San Juan será nula.



En Catamarca, los gremios docentes se sumaron al paro por el aniversario de la muerte del docente Carlos Fuentealba, ocurrida en Neuquén, durante una protesta gremial.



En Tucumán, adhieren a la medida el Frente Gremial Docente (AMET, APEM y ATEP), que nuclea a los educadores de instituciones públicas, los privados de SADOP y los universitarios de ADIUNT, por lo que no habrá actividad en ninguno de los niveles y modalidades educativas, se informó.



Los universitarios, también

También el gremio de docentes universitarios Conadu Histórica realizará mañana un paro nacional de 24 horas con movilización en demanda del cumplimiento de acuerdos paritarios, y en rechazo al posible cierre de la causa por el asesinato del profesor neuquino Carlos Fuentealba



Los docentes universitarios se concentrarán a las 11 frente a la Casa de Neuquén en Buenos Aires, en Maipú 48, para luego marchar al Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa.



Además de sumarse al reclamo porque continúe abierta la causa por las responsabilidades políticas en el crimen del docente neuquino, la CONADU Histórica indicó, en un comunicado, que exigirá un aumento salarial del ‘45 por ciento‘, ‘salario para los docentes ad honorem‘, la ‘aplicación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las universidades nacionales‘, y la ‘eliminación del impuesto al salario”.

