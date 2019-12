Madanes, de Aluar: "Con las retenciones nos pusieron una mochila de plomo y ahora pagaremos las consecuencias"

Aluar es el único fabricante de aluminio en el país. Y la empresa más perjudicada por restitución de los aranceles de ingreso al mercado de Estados Unidos: cuatro de cada diez dólares que exporta van a ese mercado, por un monto cercano a los u$s 500 millones anuales.

Javier Madanes Quintanilla, principal accionista de Aluar, considera que la medida es "gravísima" porque puede extenderse a otros sectores. En el medio de la guerra comercial, en un futuro se podrían gravar también los biocombustibles o incluso granos, sugiere. Éste es el diálogo que mantuvo con El Cronista.

- ¿Cómo evalúa la vuelta de los aranceles a exportaciones de acero y aluminio?

- Lo veo con preocupación, por varios motivos. A nosotros nos impacta de manera muy particular porque esto le pega al 40% de las exportaciones. Pero lo que más lamento es que mostramos una absoluta falta de inteligencia en la manera de analizar la problemática internacional. Eso es gravísimo, no tiene que ver con nuestro sector o el acero, sino con todos los sectores. Acero y aluminio podrían ser los primeros de una lista. Si estamos en un mundo en el que la geopolítica se maneja con estas armas de guerra comercial ¿por qué no no van a tocar a los biocombustibles o incluso granos?

Si uno lee los mensajes que manda el presidente Trump no es muy difícil entender que los argumentos que esgrime no hacen al fondo de la cuestión. El nivel de impacto que les genera una devaluación mayor o menor en Argentina o Brasil es nulo.

- El argumento de la devaluación pareciera no ser válido, ésta no es una devaluación competitiva.

- Por supuesto, es absurdo. Trump tiene un discurso que maneja hábilmente, con su estilo testicular (sic), temperamental, gracioso, lo que uno quiera. El problema es que nosotros no entendemos el manejo de las relaciones internacionales.

- El Gobierno habla de inserción inteligente, avanzó en acuerdos comerciales, buscó abrir mercados. ¿Por qué dice que no hemos sabido manejarnos?

- En las relaciones internacionales el Gobierno ha sido donde mejor ha actuado en estos últimos cuatro años, que son insuficientes, porque construir vínculos con proyección en el tiempo lleva más de cuatro años. No hemos tenido una política exterior inteligente desde hace décadas.

- ¿Se negoció bien en 2018?

- Fue una negociación inteligente pero bueno… no se logró mantener o instrumentar un compromiso de largo plazo, fue algo coyuntural.

Pero quiero entrar en un segundo punto, y ahí sí la gestión actual ha fallado gravemente. Cuando el gobierno del presidente Macri resolvió en septiembre de 2018 una serie de medidas económicas, absolutamente recesivas, en ese momento nos sacaron todas las herramientas para poder enfrentar un conflicto de este tipo.

- ¿Se refiere a retenciones?

- Se eliminaron los reintegros y así exportamos impuestos, nos pusieron las retenciones, se nos puso una mochila de plomo con la cual ahora vamos a pagar altísimas consecuencias. Y en esto sí ha habido una falla gravísima de los funcionarios de la gestión económica.

- ¿Cómo ve la posibilidad de negociar ahora, en medio de un cambio de gobierno?

- Estamos en un pésimo momento, en la transición entre una gestión y otra. Pero insisto, éste es un tema que tiene que combinar la visión de una política exterior de largo plazo, con una compatibilidad con las políticas económicas internas. Se tiene que lograr ese equilibrio. Si no se logra, terminaremos siendo, como se dice, un país bananero y totalmente periférico.

- ¿Ve esto como una amenaza o se aplicarán los aranceles?

- Lo esperable es que el arancel que se termine aplicando sea del 10%, como era antes. Hasta donde sabemos aún no está instrumentado pero con el presidente Trump, yo diría que en un 99% esto ya está.