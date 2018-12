Macri llamó a "terminar con los privilegios" en un mensaje de fin de año

El presidente Mauricio Macri envió un saludo de Fin de Año en el que ratificó el camino escogido por su gobierno para enfrentar "la enorme tarea de dar vuelta 70 años de vivir buscando el atajo" y "terminar con los privilegios y los acomodos".

El mandatario escribió una columna de opinión publicada hoy en el diario La Capital de Mar del Plata en la que destacó el trabajo del gobierno nacional en "decir la verdad y no lo que el otro quiere escuchar" y combatir la corrupción, el narcotráfico y la impunidad.

"Todos tienen que ir frente a la Justicia y rendir cuentas, desde la familia del presidente hasta todos los que están en el poder, y no sólo de la política: también el empresariado, el sindicalismo, los jueces, todos", afirmó.

"Creo que los argentinos elegimos el camino más extenso: el del esfuerzo, la verdad, el largo plazo, la construcción conjunta. Estamos afrontando la enorme tarea de dar vuelta 70 años de vivir buscando el atajo", apuntó Macri, que por estos días descansa en Villa La Angostura.

Según Macri, este camino "es enfrentar mafias que hace décadas nadie se animó a enfrentar. Es buscar la transparencia en cada cosa que hacemos. Es impulsar en serio el federalismo. Y también "es aceptar los errores y corregirlos".

"Es no ser demagogos, proponiendo soluciones mágicas. Es no tener como máximo objetivo perpetuarse en el poder. Es terminar con los privilegios y los acomodos. Es querer que a todos los argentinos les vaya bien y no sólo a unos pocos", agregó.

Sobre esta línea dijo que su gobierno está "construyendo un Estado que rinde cuentas y combate la corrupción en una lucha constante, porque la impunidad se está acabando en la Argentina".

También afirmó que trabaja para que "no haya lugar para bandas mafiosas" en el país y por eso se avanza "en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como nunca antes".

El mandatario celebró estos pasos dados "a pesar de un contexto complejo como pocas veces nos tocó vivir: la peor sequía en los últimos 50 años, la devaluación, la inflación y el aumento de la pobreza que habíamos empezado a reducir".