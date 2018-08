Macri y sus aliados agitan la idea del desafuero de CFK

El presidente Mauricio Macri se refirió a la posibilidad de que la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner termine detenida en el marco de la causa que investiga una supuesta red de corrupción durante los años de su gestión y la de su marido, Néstor Kirchner.

Durante una entrevista con la señal CNN, aseguró: "Muchos dicen que no me conviene". En diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, el Jefe de Estado, sin embargo, afirmó luego que la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "le conviene y es fundacional para la Argentina".

"Estoy muy contento que sea en mi Presidencia, durante mi Gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Algo que me comprometí con los argentinos es que la verdad esté sobre la mesa, y que la ley es la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina", reconoció.

La idea de un posible desafuero y detención de la actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires fue también agitada en la jornada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien sugirió que "si las instituciones funcionan y se prueba el delito", la ex presidenta "debería ir presa".

En una entrevista con Infobae, el titular de la cartera laboral también reconoció que hay "sectores con dificultades" y aseguró, en referencia al escándalo por los "Cuadernos de las Coimas", que la Casa Rosada ha tomado "varias medidas" minimizar su impacto en el empleo en la obra pública.

"El affaire de los cuadernos va a impactar en el empresariado argentino, y eso tiene consecuencias en el empleo, y seguramente las va a tener. Tenemos que estar alerta y tenemos que trabajar para que se minimice, tratar de minimizar el impacto, y eso tiene que ver con dar certeza sobre la ejecución de la obra, separar directivos de lo que son las empresas, y trabajar sobre algunas cuestiones que den previsibilidad", declaró el ministro.

También la diputada Graciela Ocaña sugirió el domingo que si la ex presidenta "no tiene nada que ocultar", debería habilitar el allanamiento a sus propiedades, una medida que se pretende someter a votación este miércoles en el Senado.

"Si la senadora no tiene nada que ocultar en sus propiedades, tiene que abrir las puertas a la Justicia. Hoy el bloque peronista es el principal responsable de que no se haya votado el allanamiento", señaló Ocaña en la AM 1110, aludiendo al cuerpo de legisladores que comanda Miguel Ángel Pichetto.