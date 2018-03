Macri y el vice del Banco Mundial anunciarán préstamos para obras

El presidente Mauricio Macri y el vicepresidente del Banco Mundial para América latina y el Caribe, Jorge Familiar, anunciarán hoy nuevos créditos del organismo multilateral para financiar obras de infraestructura y programas sociales y medioambientales en el norte argentino.



El anuncio será esta mañana en Resistencia, Chaco, y contará con la participación de gobernadores del norte y la Mesopotamia: el local Domingo Peppo, el tucumano Juan Manzur, el correntino Ricardo Colombi y el misionero Hugo Passalacqua. También viajarán los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, e Interior, Rogelio Frigerio, entre otros funcionarios.



Según la agencia Télam, el BM otorgaría una batería de créditos por más de u$s 5000 millones. Voceros del organismo y del Gobierno no confirmaron la cifra. El anuncio, indicaron en el Banco, será sobre desembolsos previstos para los próximos dos años para obras de infraestructura y programas sociales en la región, algunos de los cuales fueron aprobados durante la gestión de Cristina Fernández.



Según supo El Cronista de fuentes al tanto de las gestiones, buena parte de esos programas todavía no pasó por el directorio del Banco Mundial, lo que convertiría al anuncio en un gesto político que podrá concretarse en un futuro. "Estamos expectantes por los anuncios que realizará (Macri) y que seguramente traerán más obras fundamentales en beneficio de los chaqueños", dijo Peppo desde Buenos Aires a Télam. Los proyectos, adelantó, están relacionados con "viviendas, desagües, agua potable, entre otras" cuestiones.



Familiar, vicepresidente para la región de la entidad, afirmó en un comunicado que "la Argentina ha empezado una nueva etapa que, aunque llena de desafíos, ha generado expectativas positivas sobre el rumbo del país". Y agregó: "Con esta visita, espero ver de primera mano el avance de cambios en el país y definir cómo el Banco Mundial puede ayudar en la lucha contra la pobreza, la reactivación económica y el apoyo a las personas más vulnerables". Familiar estará acompañado por el director del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel.



En la actualidad, el Banco Mundial financia en el país 24 proyectos por casi u$s 6000 millones. Luego de años sin aprobar nuevos proyectos, el organismo multilateral destrabó desembolsos el año pasado por u$s 1343 millones, tras el acuerdo con el Club de París y a pesar de la presión de los fondos buitre. Préstamos a empresas llevaron el giro de divisas a los u$s 2000 millones.

Nuevo director

En tanto, la administración de Mauricio Macri se apresta a reemplazar al director de Argentina en el Banco Mundial. El economista tucumano Daniel Kotzner, designado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, dejará su silla el 30 de abril. Su lugar lo ocupará el diplomático Roberto Daniel Pierini, que es embajador en Finlandia desde 2014, supo este diario de dos fuentes independientes entre sí.



La gestión Macri se focalizó en relanzar las relaciones con los organismos multilaterales para conseguir financiamiento. Por ahora, apuesta a que los desembolsos provengan del BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), donde Prat-Gay asumió como presidente del directorio el martes. El Gobierno también confirmó que este año permitirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuar la revisión del artículo IV, algo que no ocurre desde 2005.