Macri y Vidal renovaron su relación y volvieron a polarizar con Cristina

Mientras en la base de Cambiemos debaten si separan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la cúpula sus líderes se muestran unidos. El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal se reencontraron para inaugurar la ruta 5 en la localidad de Suipacha, una foto que se repetiría mañana y a lo largo de la campaña electoral. Los dos referentes no hablaron del desdoblamiento (según fuentes oficiales) e intentaron instalar el mensaje de que Cambiemos todavía hará "transformaciones" centrales, a partir del próximo año, si es reelegido.

Más formal, Vidal llegó a la vera de la ruta 5 con un saco y un vestido, mientras Macri apareció con una camisa celeste (marca registrada de Cambiemos). La foto la completaron los vecinos de la zona, los trabajadores, los intendentes bonaerenses de las localidades cercanas, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Los dos se tiraron flores sobre el valor de trabajar en equipo, para diferenciarse del tándem previo Daniel Scioli-Cristina Fernández, y mañana volverán a mostrarse juntos.

A su vez, la semana que viene sería el desembarco del Presidente y la gobernadora en el Conurbano, el área más resistida para Macri. Todavía falta una reunión para que ambos discutan si la Provincia separará las elecciones.

Entretanto, ayer, desde Suipacha, los dos referentes oficialistas coincidieron en un punto central del concepto que quiere instalar Cambiemos para la campaña y es en generar expectativas a futuro, más allá de los tres años de gestión oficial. Al resaltar que inauguraron la ruta, la gobernadora manifestó que "es una muestra más a lo largo de tres años de que podemos empezar a derribar imposibles". A su turno, Macri comentó: "estamos dándonos cuenta de que si podemos cambiar la historia; que si podemos ser la generación que cambio la historia para siempre".

Esa postura no es casual. Desde Cambiemos adelantaron a El Cronista que el eje de este año será recuperar el 41% de votos que consiguieron en 2017. "Para esto tenemos que mostrar que estamos en un proceso de transformación que vale la pena. Y que va a ser largo pero es el único posible y que hay que ir por ahí. La gente creía eso en 2017, en un momento dejó de creer pero le tenemos que mostrar que vale la pena seguir apostando por esto", revelaron. El Presidente mostró que sigue al pie de la letra esa estrategia. Al inaugurar la ruta en Suipacha aseveró que "no se hacen estas cosas de un día para el otro, no hay otro camino" y agregó que "este es el camino de la dignidad y el trabajo".

También en Suipacha sobrevoló la idea de polarizar con el gobierno anterior. Macri resaltó que las obras le costaron 40% menos que al kirchnerismo. "Con menos recursos estamos haciendo mucho más que lo que se hacía antes de 2015", tituló el comunicado de Presidencia, que resaltó en el primer párrafo la palabra "transparencia". Este es un eje al que viene apostando la Casa Rosada, a tal punto que en su primer día en Casa Rosada, Macri anunció que decretaría la iniciativa de extinción de dominio.

Otro punto claro es que Cambiemos hará foco en las obras de infraestructura. Ayer Vidal resaltó que en tres años concluyeron 1800 obras y otras 1000 están en marcha. La gobernadora se mostrará otra vez con Macri este viernes y la próxima semana para replicar este tipo de fotos.