Macri y Vidal ponen el foco preelectoral en los distritos del justicialismo

Como si estuviera planificado, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal desembarcaron ayer en el Conurbano, con el foco preelectoral puesto en municipios gobernados por el peronismo. En el caso del Presidente, en Malvinas Argentinas, como para que no quedaran dudas, subió al escenario al intendente local, el ‘Fénix’ Leonardo Nardini, pero también se fotografió con su antecesor, el ex "barón" imbatible Jesús Cariglino, actual funcionario provincial que motoriza la colectora bonaerense del PJ ortodoxo con el aparato (y los fondos) de Cambiemos.

En paralelo, esta vez sin avisarle al eventual anfitrión, Vidal junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, visitaron la Fundación San José Providente de José C. Paz. La postal de ambas ya es casi un afiche de campaña. No fue de la partida el alcalde Mario Ishii, otro histórico del Conurbano que, a contramano de otros que perdieron en aquel fatídico 2015 para el PJ, él volvió. Ex "cazador de traidores" del kirchnerismo, en las últimas semanas, el hombre del eterno poncho pasó de coquetear con el ex presidente Eduardo Duhalde y Alejandro Granados (Ezeiza) para competir con Cariglino y otros ex caciques derrotados, a férreo crítico tuiteril de Vidal, como antes lo había sido de Cristina Fernández de Kirchner. La intención de voto en el segundo y tercer cordón del Conurbano que mantiene la ex Presidenta preocupa por igual a la Casa Rosada como al justicialismo que busca la renovación, eso explica las idas y venidas de ambos en este prólogo de las legislativas. "Hasta Ahora, este Gobierno no ha hecho las cosas mejor que el Gobierno anterior", escribió en su cuenta, rompiendo el prematuro tácito supuesto acuerdo.

Como si fuera poco, Vidal realizó un improvisado timbreo por las cuadras cercanas. "No fue armado", explicaban ayer en La Plata. No quisieron adelantar el resto de la agenda preelectoral, con una gobernadora abocada por ahora al conflicto docente que parece no tener fin.

Lo cierto es que no es el primer desembarco oficial en un municipio ajeno. El pasado 8 de marzo, en el Día de la Mujer, Macri y Vidal llegaron a un comedor comunitario de Florencio Varela, tierra de otro histórico: Julio Pereyra. El ex titular de la FAM (Federación Argentina de Municipios), que supo ser el rostro visible de los intendentes bonarenses con el kirchnerismo, cultiva hoy un llamativo bajo perfil. Está ausente incluso en el rearmado orgánico del PJ. Por muy poco, Cambiemos casi le arrebata el municipio.

Como parte del Operativo 2017, la última apuesta de la Casa Rosada fue la presentación del Same del Conurbano, que incluye distritos propios y ajenos. Pero no sólo eso: el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich difunden obras de pavimentación en marcha en municipios de Cambiemos, para reforzar el electorado de 2015 un poco desencantado.