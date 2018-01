Macri y Vidal eligen el sur, el gabinete a Punta del Este y el PJ, la Costa

La política no descansa en vacaciones. En medio del relax, siempre hay quienes aprovechan para un encuentro furtivo que puede terminar sacudiendo el tablero. La primera foto de la temporada 2018 llegó enseguida: el líder renovador Sergio Massa volvió a recibir, esta vez con selfie incluida adelantada por Clarín.com, al flamante presidente del PJ bonaerense, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez.

En un mensaje cifrado a Cristina Fernández de Kirchner de un proto-panperonismo y a la gobernadora María Eugenia Vidal, que viene de cambiarlos en su juego de alianzas en la Legislatura provincial, el ex diputado le ofreció un cortado y una gaseosa dietética a su ex aliado (que perdió al apoyar al ex barón Raúl Othacehé) en Pinamar. Esa ciudad balnearia es desde hace años su búnker político, si bien se quedó sin el demolido parador CR. Igual esta vez estará pocos días en el barrio La Herradura ya que volverá a Tigre a trabajar en su recién inaugurado estudio de abogados.

Massa no se encontrará este verano con otro habitué de Pinamar como el intendente Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), para rememorar las cumbres que alimentaban rumores de pases al Frente Renovador del esposo de Jésica Cirio. Tampoco verá al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien vendió su casa en la localidad balnearia.

Parte del kirchnerismo también veraneará en la Costa Atlántica como cuando detentaba el poder. Por caso, Juan Cabandie en Mar de las Pampas y Daniel Filmus en Valeria del Mar. Como ya es un clásico, el ex multifuncionario Aníbal Fernández irá a Cariló, que perdió la magia de otros veranos cuando congregaba a peronistas, radicales y empresarios por igual. Otros ex funcionarios, por razones obvias, no podrán salir de Marcos Paz o Ezeiza.

Con Vidal paseando por la zona de Mar del Plata, como anteanoche que fue a ver una obra de teatro con sus hijas, quien no se hizo una escapada aún fue su antecesor Daniel Scioli, que como cuando era gobernador irá algunos días a La Feliz que supo pintar de naranja. Más allá de también haber sido fotografiada comprado regalos de Reyes en Pinamar, la mandataria no está oficialmente de vacaciones. Vidal viajará a fin de mes a La Angostura, donde estará hasta este lunes (si no extiende unos días más su descanso) el presidente Mauricio Macri. No es nueva esa ciudad cordillerana en la agenda de ambos: el pasado agosto coincidieron en un fin de semana largo. La predilección por el sur los acerca, un poco al menos, a la ex Presidenta, que desde año nuevo está en Santa Cruz.

Sin embargo, el macrismo a pleno se mudó a Uruguay, en especial a aquel ícono de los 90, Punta del Este. Sin repetir y sin soplar, están en el vecino país Marcos Peña (Jefe de Gabinete), Nicolás Dujovne (Economía), Francisco Cabrera (Producción), Fernando de Andreis (Secretaría General) y Guillermo Dietrich (Transporte), que volvió para el anuncio tarifario. No sólo es una ciudad PRO: el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey viajó con su mujer Isabel Macedo.

También cruzaron el Río de la Plata los jefe y vicejefe porteños, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. No es la única dupla gobernante que se tomó vacaciones en tándem: el mendocino Alfredo Cornejo viajó a Viña del Mar (Chile) y Laura Montero fue a Brasil a visitar a su hija, no al diputado K Agustín Rossi quien anda por ahí. El sanjuanino Sergio Uñac, en cambio, se tomó unos días familiares en el interior de su provincia, en la región de Coquimbo.