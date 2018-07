Macri y CFK perdieron miles de seguidores en Twitter en un solo día

Los viernes 13 no te cases, no te embarques ni revises tus seguidores en las redes sociales si sos un político. Hace dos semanas atrás, el 11 de julio, Twitter anunció que eliminaría las cuentas "potencialmente dudosas o fraudulentas" de su universo 2.0. "Como consecuencia, la cantidad de seguidores que aparecen en muchos perfiles puede disminuir", alertó la compañía. Unas 48 horas después, la purga se volvió realidad. Uno de los primeros en sufrirla en carne propia fue el presidente de los Estados Unidos, @realDonaldTrump: según reflejó la prensa norteamericana, unos 300 mil usuarios "truchos" dejaron de seguir su cuenta particular.

En otra escala, a nivel local, pasó algo similar. El presidente @mauriciomacri perdió 50.190 seguidores aquel viernes 13. Pero el obligado éxodo no terminó ahí. Según socialblade.com, un sitio de estadísticas de redes sociales, el Jefe de Estado pasó de 4.774.498 followers a 4.673.739 en el último mes, una pérdida total de poco más de 100 mil personas. Un tercio que su par norteamericano, pero tiene menos del 10% de sus seguidores.

Su antecesora, @CFKArgentina, tampoco se libró del baneo general de Twitter: en los últimos 30 días dejaron de seguir a la actual senadora de Unidad Ciudadana 107.767 cuentas, la mayoría también se borró el 13 de julio, unas 83.510. Hoy mantiene 5,2 millones de followers.

Con recientes polémicas tuiteriles, la diputada oficialista @elisacarrio padeció la desaparición de 8349 usuarios de un golpe aquel viernes. En la última semana, la líder de la Coalición Cívica tuvo una merma de followers cada día, el miércoles pasado 5977 y ayer 2736. En total: 37.783 de su actual millón.

A la vicepresidenta @gabimichetti se le borraron 14.083 en un día, la mitad de los que dejaron de seguirla en un mes. Le queda poco más de un millón.

Con 809 mil followers hoy, el Jefe de Gabinete @marquitospena también padeció el viernes 13. El incansable negador de la existencia de supuestos trolls de la Casa Rosada tuvo una diáspora de 6302 (16 mil en 30 días).

Unas 14.923 cuentas se evaporaron de la cuenta del ex presidenciable @sergiomassa en un día. Hoy tiene 1.036.133.

Con 1,3 millones, la gobernadora bonaerense @mariuvidal también viene padeciendo en la última semana un desangre de sus seguidores, desde el mismo día que echó a la Contadora General de la provincia por la polémica de los aportantes "truchos". Pero el grueso, unos 12.162 de los 36.944 followers menos en un mes, se borraron el 13. Su colega porteño @horaciorlarreta fue dejado por 50.922 usuarios en el mismo periodo.

El peronismo también fue afectado. El mandatario salteño @UrtubeyJM sufrió el unfollow de 3.817 en la última semana. Al ex candidato a Presidente @danielscioli lo abandonaron 21.070 el fatídico 2.0 viernes. Unos mínimos 103 dejó de ostentar el gobernador sanjuanino @sergiounac, pero apenas supera los 19 mil seguidores.

El baneo no sólo afectó a la política: también una estrella televisiva (y tuitstar) que se rumorea que podría ser figura en 2019. El viernes 13, el conductor del Bailando @cuervotinelli fue dejado de seguir por 99.500 cuentas. Nada, para sus más de 10 millones.