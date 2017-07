Macri volvió al Conurbano y generó un debate por su viaje a Tucumán

En su tercer desembarco de campaña en el Conurbano, clave para inclinar la balanza electoral, Mauricio Macri esta vez visitó un distrito propio: con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Cambiemos), recorrió las obras en ejecución del nuevo Metrobus-Ruta 8 y comió facturas. Mientras, en paralelo, la gobernadora María Eugenia Vidal agregó otra postal antes de las PASO del 13A junto a quien encabeza la boleta, Esteban Bullrich.

Luego del recorrido por las obras, el Presidente y el jefe comunal oficialista se trasladaron a Villa Bosch, donde saludaron a varios vecinos y se sacaron fotos. En el camino, Macri aprovechó para ingresar a una panadería donde pidió una docena de facturas (incluyendo los coquitos, sus favoritos). El pago de los $ 70 corrió a cargo de Valenzuela. De allí, ambos se dirigieron a la Plaza Manzanares, que fue reinaugurada el año pasado con nuevos juegos y donde funciona una carpa de cine móvil, que estaba poblada de chicos por las vacaciones de invierno. Luego, el Jefe de Estado retornó a la Quinta de Olivos en helicóptero.

Al igual que la semana pasada, que luego de La Matanza y Avellaneda fue a Mendoza, Macri continuará luego de este paso por suelo bonaerense por el interior del país. Junto al precandidato local, el ex titular del Plan Belgrano José Cano, el Jefe de Estado viajará mañana a Tucumán. A 48 horas de su llegada, se desató la polémica en la provincia, luego de conocerse que el mandatario peronista Juan Manzur no participaría de las actividades presidenciales. En su lugar, fueron invitados Julio Martínez (que dejó el ministerio de Defensa para postularse por La Rioja al Senado) y el mandatario jujeño Gerardo Morales.

"No sé nada. Conmigo no habló nadie", reprochó Manzur al ser consultado por los medios locales sobre el próximo acto del Jefe de Estado, al que no fue invitado, hecho convalidado en la propia Casa Rosada. "Se muestran molestos (por el peronismo gobernante) porque Mauricio Macri viene a acompañar la lista de Cambiemos y a compartir el día con los tucumanos", le replicó, a su vez, Cano. "El Presidente está en su derecho de apoyar a quien lo considere importante para su gestión; ni Manzur, ni (el vicegobernador Osvaldo) Jaldo, son dueños de la provincia y no se está usando el Estado para hacer política, como si lo hacen ellos todos los días", criticó el ex miembro del gabinete nacional. En tanto, como Jaldo había calificado el desplante como un "falta de respeto", Cano le contestó: "Falta de respeto es movilizar dirigentes para insultar a la vicepresidenta Gabriela Michetti durante los actos oficiales por el 9 de julio".

Mendoza y Tucumán no serán los únicos destinos de Macri en campaña: más allá de las legislativas, están previstas otras visitas a provincias donde Cambiemos aspira a gobernar en 2019, tales como Formosa, La Rioja y San Luis, entre otras.