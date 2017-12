Macri visita a Putin y después va a Davos

El presidente Mauricio Macri viajará a Rusia en enero para reunirse con Vladimir Putin. El mandatario visitará a uno de los principales líderes europeos, justo antes de participar en el Foro Económico de Davos (Suiza).

El líder de Cambiemos va a mantener una cargada agenda internacional, con el argumento de liderar el G20. En esa línea, Macri visitará a Putin en enero, luego de recibir al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, con quien firmó un memorándum de entendimiento para consolidar las consultas políticas entre ambos países.

"Tenemos que tener diálogo con todos. ¿Con qué país no podemos comerciar? Tenemos que buscar lo mejor para el país", explicó una de las personas más influyentes en política exterior para el Gobierno. Esa lógica está ganando terreno luego de que perciban el complejo escenario internacional, al no llegar a una declaración conjunta en la OMC, y que se haya postergado la firma del acuerdo con la UE. Ello podría llevar a que Macri se abra a líderes que no sean del orden liberal.