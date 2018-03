Macri viaja es España con la intención de corregir el intercambio comercial

España es un socio estratégico para Argentina ya que es el segundo país con mayor nivel de inversiones (IED), aunque en lo comercial, la relación no es significativa debido a que ocupa el noveno puesto de los países que intercambian productos con el nuestro y posee sólo una participación del 2,2% del total. Así lo resalta un informe de ABECEB ante la visita que el presidente Mauricio Macri realizará la semana próxima a ese país en búsqueda de nuevas inversiones y potenciar el intercambio comercial.

“Hasta hace dos años, cuando uno proponía negocios para hacer en nuestro país, las empresas extranjeras respondían que todavía no era el momento. Últimamente, hubo un cambio profundo en el comportamiento de los inversores internacionales. Cuando uno les habla de la Argentina, enseguida miran sus potencialidades”, aseguró Dante Sica, director de ABECEB, quien forma parte de la comitiva que viajará a España y se reunirá con compañías interesadas en las oportunidades de negocios que ofrece nuestro país.

“Las empresas españolas representaban el 30% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina entre 2004 y 2006. La IED empezó a caer a partir de 2011 debido a la venta de Repsol de parte del paquete accionario de YPF, y cayó más fuerte aún desde 2012, luego de la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera”, recordó.

Esta situación se refleja en los números: en 2006, las IED de España tenían una participación del 31% y más de U$S 20.000 millones; en 2010 la cifra se eleva a 23.413 millones y cinco años después (en 2015, último dato oficial disponible) desciende abruptamente a U$S 13.145 millones, U$S 10.000 millones menos la participación cae a 16% del total, casi la mitad que en 2006.

Sica destacó que “la salida de Repsol de YPF significó una baja considerable de la IED española en el sector de petróleo. De U$S 10.700 millones contabilizados en 2007 hasta llegar a sólo U$S 886 millones en 2015. En este momento se está revirtiendo esa tendencia y hay interés en diversos sectores de la economía local”.

En la actualidad, las empresas españolas orientan sus capitales en sectores como comunicaciones; sector privado financiero; industria química, caucho y plástico; metales; alimentos, bebidas y tabaco; petróleo; comercio; transporte; electricidad, industria automotriz; productos minerales no metálicos; construcción; agricultura, ganadería y otras actividades primarias y maquinarias y equipos.

En lo que hace a la relación comercial, en 2016 el intercambio fue superavitario para Argentina en U$S 704 millones de dólares, con una recuperación en relación a 2015 cuando fue de 405 millones y una fuerte caída respecto de 2011 cuando había alcanzado los 1.684 millones. Con los guarismos del año pasado, España posee una participación del 2,2% del total, ocupando el noveno puesto en el ranking de los países con mayor comercio con Argentina.

Las exportaciones son fundamentalmente de bienes agrícolas (82% del total); minerales y combustibles; bienes de capital, químicos; autopartes; cueros y sus manufacturas. Mientras que las importaciones son en su mayoría químicos, autopartes, bienes de capital; metales y sus manufacturas; productos de farmacia; papel y editoriales.