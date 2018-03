Macri va a La Plata a bajar línea al gabinete de Vidal y repasar la gestión

Al mejor estilo de los famosos ‘retiros espirituales’ del PRO, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá hoy en La Plata a Mauricio Macri, quien participará de una reunión de gabinete ampliada provincial, junto al vicegobernador Daniel Salvador, ministros, secretarios, subsecretarios y hasta algunos legisladores de la Provincia. Macri repasará la gestión de los primeros dos meses del gobierno local y escuchará a los funcionarios. Pero la intención es hablar ante ellos, para darle su apoyo, fortalecer el vínculo y alentarlos a continuar trabajando pese a las dificultades. Una suerte de arenga y bajada de línea para unificar el discurso, tal como ordena el jefe de Gabinete Marcos Peña, obsesionado con el control de la comunicación de todas las áreas del Gobierno nacional, bonaerense y porteño.

Si bien no trascendió el tenor del discurso presidencial ante su tropa bonaerense, se sabe que Peña –el ministro con más poder del Gabinete nacional– trabaja junto a uno de sus hombres de mayor confianza, Federico Suárez, designado en la Provincia como secretario de medios, en la elaboración de una propuesta comunicacional que le de identidad al gobierno de Vidal. Por caso, la orden del marquismo es que los referentes políticos de cada distrito pidan permiso antes de hablar con los medios de comunicación. Algo que ya se hacía con los funcionarios porteños cuando Macri era el jefe de Gobierno.

Las fuentes consultadas aseguran que será más bien una reunión política e institucional y que no se tomará allí ninguna decisión de peso. "Eso nunca se hace delante de tanta gente", destacó el vocero. Sin embargo, todas las expectativas del gobierno de Vidal estarán concentradas hoy en la reunión que el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich mantendrá con los cinco gremios docentes con representación nacional para plantear una oferta salarial, a dos semanas del inicio del ciclo lectivo previsto para el lunes 29. Se trata de un encuentro clave para la gobernadora, quien hasta ahora no ha tenido suerte en la negociación con los sindicatos provinciales y para hacer una oferta mejor espera una ayuda de la Nación ante la falta de fondos propios. Se trata de una situación tensa porque Macri ya ordenó que ninguna paritaria llegue a 30%, algo que a la Provincia le generará un dolor de cabeza, dado que el sector bonaerense pide un aumento de entre el 35 y 40%.

En esa línea, no se descarta que Vidal y Macri mantenga alguna conversación privada tras la reunión de gabinete, que se desarrollará desde la 10 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial de La Plata. Por caso, el Presidente y la gobernadora tiene previsto trasladarse luego al municipio de Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense, donde el jefe de Estado encabezará la inauguración del Hospital General de Agudos.