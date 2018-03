Macri va a Estados Unidos y busca cuadruplicar inversiones petroleras

El adelantamiento del viaje que el presidente Mauricio Macri hará esta semana por Estados Unidos obedece a un motivo concreto: convencer en Houston a los inversores petroleros de sembrar capitales en la industria en general y en Vaca Muerta en particular, y lograr que se cuadrupliquen los valores anunciados para la cuenca neuquina en el mediano plazo, que rondan en este momento los u$s 5000 millones anuales.



La agenda del mandatario contemplaba, en principio, una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves 27 en Washington. Pero a principios de este mes, después de un encuentro organizado en Houston por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), los ejecutivos del sector hidrocarburífero y los potenciales inversores mostraron interés en conocer de boca del propio jefe de Estado las garantías que genera la nueva política energética y el rol del Estado nacional en la adenda al convenio laboral para Vaca Muerta.



La semana pasada, el propio Macri avisó: "Voy a Houston a estimular inversiones. Apostamos a que vengan u$s 20.000 millones por año en Vaca Muerta, donde llegamos a un acuerdo multisectorial que nos costó varios meses para alcanzar". La cita, que la organizaron en conjunto el IAPG y el IAPG Houston, será en el mediodía del miércoles 26 en The Houstonian Hotel -uno de los alojamientos mejores calificados de la ciudad más poblada del estado de Texas (la estadía cuesta por encima de u$s 200 por noche)-, donde se realizará un almuerzo en honor del Presidente.



El encuentro, además, contará con la participación del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y del secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, también senador por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Alta.



El monto total de inversiones que buscará el Gobierno es descripto en el sector como "ambicioso", pero hay confianza de que se pueda cumplir esa meta. La llegada masiva de capitales para que los proyectos de Vaca Muerta salten de la etapa piloto a la de desarrollo depende, principalmente, de la reducción de los costos de producción, que, si bien bajaron más de un 40% en los últimos dos años, siguen altos en comparación con los yacimientos de Estados Unidos y Canadá, en plena etapa de desarrollo.



Los especialistas del área creen que para hacer viable a la formación neuquina de petróleo y gas no convencional, además de bajar los costos laborales, habrá que invertir muy fuerte en la infraestructura de esa provincia y las aledañas -donde aún todo recién se está empezando a hacer: la mejora del acceso a los yacimientos, la ampliación de los ductos y el desarrollo de los servicios en las localidades cercanas- y lograr la implementación de tecnología de avanzada en el fracking, el proceso por el que se fracturan las rocas para que fluyan los hidrocarburos.



Más allá de Vaca Muerta, el Presidente también podrá contarles a los inversores cómo será el nuevo convenio de productividad en Chubut, que apuntalará la producción de la Cuenca del Golfo San Jorge, que se trabaja a contrarreloj y se firmaría en la primera semana de mayo.