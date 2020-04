Macri terminó con más desigualdad y con el 50% de la gente viviendo con menos de $ 31.554,19

Se dispuso en el decreto 346 firmado en acuerdo de ministros. Los vencimientos más urgentes son de capital e intereses de los Bonar 24 -u$s 1500 millones el 7 de mayo- y el Bonar 20 -u$s 2500 millones en octubre-, pero podría llegar el total abarcado a unos u$s 8400 millones.