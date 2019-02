Macri sobre la inflación: "Costó más de lo que imaginé, fui optimista"

El presidente Mauricio Macri confesó hoy que fue muy optimista sobre la forma de resolver rápidamente el problema de la inflación, pidió que se elimine la fantasía de que cuando paga el Estado "es gratis", y admitió que lleva más de tres años resolver los problemas que heredó su gestión. "El cierre de 2018 fue muy traumático", resumió aye el jefe de Estado en una nueva entrevista que concedió a una radio del interior del país. Esta mañana, la elegida fue Radio de La Costa, de Santa Teresita.

A lo largo de la entrevista, uno de los temas a tratar fue el de las elecciones de este año. En este sentido, Macri admitió que faltan cosas por resolver, como la economía, que debe volver a "ponerse en marcha y que vuelva a generar oportunidades". Para luego hacer alusión a los problemas que el país debió afrontar a partir de abril del año pasado. "El cierre de 2018 fue muy traumático", admitió.

"Tengo la convicción de que los argentinos elegimos el cambio, elegimos incorporarnos al mundo, decirnos la verdad, poner los problemas sobre la mesa y entendemos que las cosas que heredamos, que arrastramos durante mucho tiempo, no se resuelven en tres años, no es tan fácil construir esa Argentina que nos merecemos y que soñamos", dijo en otro fragmento de la entrevista radial.

En cuanto a la inflación, aseguró la forma de combatirla es "no gastando más de lo que uno tiene". Y admitió que bajarla "ha costado mucho", aunque se encargó de remarcar que no es un problema que no sólo aquejó a su Gobierno.

"Nos ha costado más de lo que imaginé. Tal vez, fui demasiado optimista", dijo en este sentido. Aunque recordó que, "por primera vez en años", en 2019 el Presupuesto que fue aprobado tiene equilibrio primario.

"Hay que seguir ordenando los presupuestos, que no estén al servicio de los políticos, sino, al servicio de la gente, priorizando la inversión y cuidando el mango", remarcó.

También, en otro tramo de la entrevista, pidió que se elimine la "fantasía de que lo paga el Estado" y remarcó que cuando el Estado debe afrontar algún gasto, esto "no es gratis, se paga de alguna manera" y mencionó a la inflación y a la deuda como los mecanismos a los que se suele recurrir para ello.

Predicar con el ejemplo

Además de la economía y las elecciones 2019, que se llevaron buena parte de la entrevista radial, el presidente también hizo hincapié en "la vuelta de la Argentina al mundo", al hablar sobre el viaje que emprenderá a la próxima semana a la India, Vietnam y los Emiratos Árabes. "Me voy a hablar maravillas de todos los argentinos", anticipó.

Además, aclaró que no alquilará un avión, sino que irá en un vuelo de línea, lo que representa un ahorro de $ 20 millones al Estado, porque "quiere predicar con el ejemplo".

Por otra parte, habló de los avances en narcotráfico por parte de su gestión y aseguró que "ese es el camino", una expresión que viene usando en los últimos actos públicos.

También, el líder de Cambiemos habló sobre las obras en las que se están llevando adelante en la zona del Partido de la Costa. "Seguramente, tenés en tu memoria muchísimas obras que te las prometieron hace más de 20 o 30 años y eso no puede volvernos a suceder, porque todas esas obras que no se hicieron impidieron el crecimiento, descuidaron a los argentidos", le dijo al conductor radial.

Para luego decir que, los que se involucran en política "tienen que entender que son servidores públicos, y que tienen que cuidar el dinero de los argentinos". Y aseguró que tienen una agenda de obras "enorme por delante".

Además, el conductor del programa radial aprovechó para preguntarle por la oficina del PAMI de su localidad, y el presidente respondió haciendo alusión a la corrupción y a los desequilibrios financieros con la que se encontraron cuando llegaron a la gestión.

Es por ello que aseguró que el PAMI "ahora está equilibrado", en cuestiones financieras, y que redujeron "casi todos los focos de corrupción". Y enumeró una serie de avances en los servicios que ofrece la obra social de los jubilados.

"La Argentina es un país que tiene demasiada potencialidad, pero llegó la hora de que la transformemos en realidad", remató el presidente.