Macri, sobre Panamá Papers: "Desde el primer día dije que no había ningún delito"

El presidente Mauricio Macri celebró ayer que el juez Sebastián Casanello dejara de investigarlo en la causa conocida como Panamá Papers, al indicar que "desde el primer día" había asegurado que "no había ningún delito" alrededor de las sociedades offshore que figuraban a su nombre y que no habían sido declaradas.

Macri, además, en una conferencia de prensa brindada en Paraná, Entre Ríos, lamentó que la Justicia "tarde demasiado" en expedirse, al considerar que los "procesos tardan mucho" y manifestó que se debe poner el foco en "los comportamientos mafiosos" para que se termine con "la impunidad".

"En lo que hace al juez Casanello, yo desde el primer día dije que no había ningún delito en lo que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no había sido accionista, que no había recibido ningún ingreso de esas sociedades (offshore), con lo cual no tenía que haberlas declarado, por lo que no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero. Me alegro que se haya terminado", enfatizó Macri.

"Es parte del desafío que la Justicia actúe de forma independiente, como actuó acá. Yo como Presidente recién electo llevé todos mis papeles, no me enojé, y dije acá están, estoy tranquilo porque las cosas están como corresponde", señaló.

Macri hizo mención además al conflicto docente. Y rechazó nuevamente que se convoque a una paritaria nacional en el sector. "Habiéndose fijado el mínimo corresponde a cada gobernador. Porque los docentes, como los médicos, como los policías, son empleados provinciales y tienen que decidir cuál es su acuerdo salarial", sostuvo.

Por otra parte, en Twitter, Macri se refirió a la situación social en Venezuela. "Reitero nuevamente la exhortación de los países de la región a que se convoquen elecciones", escribió, y añadió: "Lamento profundamente las muertes en Venezuela y que no se haya atendido el pedido de la región de garantizar una jornada pacífica".